Stel(de) jij je kinderwens uit en zo ja waarom?

Zelf had ik al jaren een vaste baan bij TMG toen ik zwanger werd van mijn eerste. Dus ik kon na de bevalling gewoon weer aan het werk. Ook had ik een fijn huurhuis; ik durfde de stap wel aan. Maar ik kan me voorstellen dat als je geen zekerheden hebt het moeilijker is en je kinderwens blijft uitstellen tot het misschien te laat is.

Daar gaat het promotieonderzoek van Verweij ook over: "Vroeger was het 17% die kinderloos bleef, tegenwoordig is het 25% van de hoogopgeleiden die geen kinderen meer krijgt", vertelt ze tegen RTV Noord-Holland.

Zelf valt dertiger Verweij - die promoveert aan de Rijksuniversiteit in Groningen - ook in deze doelgroep, ze kan het zich dus wel voorstellen hoe het werkt: "In ben zelf hoogopgeleid. Het is lastig je baan te combineren met kinderen en ook is het in de wetenschap moeilijk om een vaste baan te krijgen.

Ongewenste kinderloosheid

De zekerheid van een baan speelt mee. Als je een vaste baan hebt zie je dat mensen minder uitstellen. Ook de onzekerheid van een huis leidt tot uitstel en daarmee uiteindelijk tot ongewenste kinderloosheid.

Je ziet dat vrouwen kinderloos blijven, terwijl ze wel een periode hebben gehad dat ze een kinderwens hadden. Mijn advies zou zijn om het wel te doen. Niet te wachten tot het maatschappelijk geschikt is.

Biologisch gezien is dat niet handig. Gelukkig worden er wel maatregelen getroffen die helpen, zoals starters aan een huis helpen. Of ouderschapsverlof voor vaders. Vaste contracten helpen ook en voor mannen een fulltimebaan."

