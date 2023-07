Daghoroscoop 20 juli - Sterrenbeeld Steenbok: Zwelg niet in zelfmedelijden!

VANDAAG JARIG

Jouw gezondheid wordt in de loop van het jaar steeds beter, al kun je af en toe last hebben van spanningen. Lichte massage van hals, hoofd en gezicht is altijd goed. Jouw loopbaan gaat voor de wind als je betrokken raakt bij een instantie de je de ogen opent tot gezichtsvelden waarvan je geen weet had.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD RAM

Een geïnspireerd idee kan jou helpen je financiële positie te verbeteren. Dat zal mooi van pas komen als de cashflow bezig was op te drogen. Een gebaar van mededogen is niet alleen goed voor jezelf, maar kan ook jouw sleutel zijn tot welvaart.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STIER

Weten dat er veranderingen op til zijn, zal jouw stemming beïnvloeden en het moeilijk maken besluiten te nemen. Er kunnen problemen ontstaan over de meest triviale kwesties. Zeg liever niets als anderen spijkers op laag water zoeken.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD TWEELINGEN

Houd rekening met verwarring. Hoewel jouw inzicht toeneemt, kan het af en toe moeilijk zijn te besluiten wat praktisch is en wat niet. Doe zaken op jouw eigen manier, maar begin niet met iets nieuws nu de kans op succes gering is.

Bekijk ook: Dít is wat volle maan met jou doet

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD KREEFT

Contacten die jij nu legt kunnen jou helpen met persoonlijke ambities. Verliefden zullen plannen maken voor de toekomst en misschien krijg je een huwelijksaanzoek of doe je er zelf één. Kijk uit naar mensen die je kunnen bijstaan.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD LEEUW

Op het gebied van carrière en reputatie kan er van nieuwe spanning sprake zijn. Klanten willen dat dingen gisteren al klaar hadden moeten zijn, of je baas vindt dat hetgeen je hebt gedaan niet goed genoeg is gedaan. Blijf overeind.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD MAAGD

Het tempo kan behoorlijk toenemen; laat je niet opjagen en blijf met beide benen op de grond staan. Neem een uurtje vrij om bij te komen als je uitgeput raakt. Alles wat bijdraagt tot jouw levenstandaard is goed voor je zelfbeeld.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Een verlangen naar verandering kan jou motiveren iets gedurfds te ondernemen. Speculeren op de beurs kan jou winst bezorgen. Ben je eigen baas, dan zul je beloond worden voor bewezen diensten. Zorg voor financiële stabiliteit.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD SCHORPIOEN

Een klein incident kan grote gevolgen hebben. Ga flexibel om met emotionele problemen en doeltreffend met zakelijke kwesties. Sta open voor een compromis als het om winstcijfers gaat, maar bekijk alle voor- en nadelen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Gezamenlijke financiën zouden er goed voor moeten staan en een aanzienlijke betaling kan het monetaire beeld nog verder inkleuren. Ben je op zoek naar ideeën om je huis te verfraaien, kijk dan in trendy tijdschriften of online.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STEENBOK

Je kunt het gevoel hebben dat iedereen je in de steek laat, hoeveel hulp ook geboden wordt. Zwelg niet in zelfmedelijden, doe gewoon je werk. Tegen lunchtijd kun je weer lachen. Soms moet men gewoon netjes in de pas lopen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WATERMAN

Houd de dingen vandaag zo eenvoudig mogelijk als anderen veel eisen aan je stellen. Het zal jou weinig moeite kosten om oplossingen te bedenken voor lastige problemen en het werk af te maken dat op je ligt te wachten.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD VISSEN

Heel hard werken om jouw werkgever een plezier te doen, kan toch het gevoel opleveren dat je te weinig wordt gewaardeerd. Het wordt tijd om met superieuren te praten en rond te kijken op de banenmarkt. Maak geen ruzie met je baas.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.