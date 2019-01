Een mammografie in de borstenbus... Ga jij trouw?

In 2016 reageerde 77,3% op de oproep om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek voor borstkanker (bron: RIVM). Dat toen dus bijna een kwart van de vrouwen de oproep negeerde zou kunnen liggen aan het feit dat de mammografie als te pijnlijk en vrouwonvriendelijk wordt ervaren.

Overleden

De moeder van Stella Ruisch - van de site meerdanvijftig.nl - overleed in 1990 aan borstkanker. "Destijds was er nog helemaal geen bevolkingsonderzoek. Meer reden voor mij om juist wel mee te doen.

De cijfers van het RIVM laten zien dat het aantal vrouwen dat deelneemt aan het bevolkingsonderzoek al jaren licht daalt. Dat vind ik zorgelijk. Vrouwen vinden een mammografie pijnlijk en voelen zich opgelaten. Maar ik vind dat vrouwen zich daar doorheen moeten bijten.

Op mijn artikel kreeg ik bijna 1300 reacties. Ook reacties waarin vrouwen klinklare onzin verkopen: dat een mammografie een tumor juist kapot maakt doordat de borst geplet wordt. Ook gaan vrouwen snel vergelijken met mannen. Een van de reacties was bijvoorbeeld: 'Bij mannen gaan ze toch ook hun zaakje niet pletten bij onderzoek naar prostaatkanker?'"

Pammografie

Een alternatief voor de mammografie is de pammografie. Hierbij worden je borsten niet geplet tussen twee ijzeren platen maar wordt er gebruikt gemaakt van lichtpulsen. Dit is een pijnloze methode maar het is nog onvoldoende onderzocht of dit net zo effectief is. Daarom wordt deze techniek nog niet gebruikt in het bevolkingsonderzoek. Momenteel doet de Universiteit van Twente onderzoek naar de pammografie.