’Ik knap af op mijn verloofde, vooral in bed’

Lieve Sabine, ik (28) ben sinds twee jaar verloofd, maar het afgelopen jaar heeft me doen realiseren dat ik helemaal niet zo goed bij mijn verloofde pas. Doordat we door alle coronaregels nu veel meer op elkaar aangewezen waren, ben ik zelfs een beetje op hem afgeknapt. Met het gevolg dat ik ook echt geen zin meer heb om met hem te seksen en me zelfs aan hem erger. Iedere dag is het hetzelfde riedeltje. We werken allebei de hele dag aan de keukentafel, dan samen eten, afwassen, iets op televisie kijken en dan ook weer samen naar bed. Ons huis is maar klein, dus we kunnen elkaar ook niet ontlopen. En nu ook mijn tweewekelijkse sportschoolavond al maanden niet doorgaat, ben ik te vaak thuis met hem. Ik probeer zoveel mogelijk leuke dingen met vriendinnen te plannen, maar als ik thuiskom zit hij er weer. Hij doet echt niets buitenshuis en dat valt me nu dus meer dan normaal op. Het idiote is dat ik echt wel van hem houd. Hij ziet er goed uit, heeft een prima baan, we kunnen goed praten, maar toch mis ik iets. We zouden afgelopen november trouwen maar dat ging door corona niet door. En daar ben ik wel blij om. Want ik weet het allemaal niet meer zo goed. En dan nog het stukje ’tussen de lakens’. Het was allemaal best fijn tussen ons, maar nu ik me aan hem erger, kan ik het gewoon niet meer opbrengen. Als hij met me wil vrijen dan walg ik er bijna van. Hij heeft gelukkig ook niet zo heel vaak zin, dus dat is dan weer een geluk bij een ongeluk, maar ik weet wel dat ik dit niet voor de rest van mijn leven wil. Ik twijfel dus enorm of ik wel bij hem moet blijven.

Sabine: „Het lijkt me vrij simpel eigenlijk. Als het niet meer goed voelt tussen jullie, zou ik dat toch even met hem bespreken. Hoe zit hij er eigenlijk in? Is er iets wat jullie nog zouden kunnen veranderen? Heeft hij geen hobby’s? Ziet hij het eigenlijk nog wel zitten met jou? Met elkaar praten lijkt me de eerste stap.

Aline Pennewaard zei op onze VROUW Facebookpagina het volgende: „Lijkt me een vrij duidelijk signaal. Corona heeft als bijkomstigheid dat het ons haarfijn laat zien welke dingen in ons leven kloppen en welke niet. Walgen van de seks is een dusdanig sterke bewoording dat je volgens mij gerust mag concluderen dat het gewoon niet meer klopt tussen jullie. Wees blij dat je daar nu achter bent gekomen en niet 15 jaar, twee kinderen en een wurghypotheek verder.”

Ook Miryam Howard raadt je aan te praten: „Ik denk dat het tijd is om te communiceren, dat had je allang moeten doen in plaats van je leven op straat te gooien. Anderen hoeven jouw leven niet te leven, het is iets tussen jou en je partner, communicatie doet wonderen!”

Sabine: „Ik ben natuurlijk wel heel blij dat je je probleem met ons deelt. Want helaas zijn er genoeg vrouwen die in eenzelfde situatie zitten. Door jouw openhartigheid voelt iemand zich misschien iets minder alleen of ongelukkig. Heel veel sterkte met de waarschijnlijk moeilijke beslissing die je moet nemen.”

