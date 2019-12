Ngoc Bich (31): Gelukkig heb ik goede genen

Voor onze populaire rubriek Mooi op elke leeftijd zetten we vrouwelijke dertigplussers in het zonnetje. Want wij vinden alle vrouwen mooi: ongeacht gewicht, maat, huidskleur en/of ’schoonheidsfoutje(s)’. Wat is jouw beautygeheim en waarvan ga jij stralen? En wat houdt jou jong? Deze week Ngoc Bich Toren-Nguyen (31). „Bich spreek je uit als ’Bick’, mijn familie noemt me Bill.” Ze heeft Vietnamese ouders, is in Nederland geboren en staat voor de klas. Ze is getrouwd met Freek met wie ze afgelopen zomer dochter Kensi kreeg.

Voel jij je leeftijd?

„Vaak voel ik me jonger, dat heeft met mijn persoonlijkheid te maken: ik houd van lachen en grappig doen. Maar als we het dan over muziek hebben waarnaar we in onze jeugd luisterden, zoals de Backstreet Boys en Westlife, dan is dat wel al meer dan 20 jaar terug! Dan voel ik me wel ineens ’oud’.”

Heb jij een beautygeheim?

„Persoonlijk vind ik me op mijn mooist wanneer ik eenvoudig ben opgemaakt. Dus dagcrème, eyeliner en mascara. Daarmee ga ik de deur uit. Gelukkig heb ik goede genen wat betreft mijn huid. Zelfs in de puberteit had ik nauwelijks last van puistjes of oneffenheden. Wat wel een ’beautygeheim’ is: om in de winter droge lippen te voorkomen, smeer ik voordat ik ga slapen vaseline of Labello. Zo kan het de hele nacht zijn werk doen. Want overdag gaat het er snel af door praten en eten of drinken. ’s Nachts kan het uren blijven zitten zonder dat het bijgewerkt hoeft te worden.”

Schatten mensen je vaak op leeftijd?

„Nu niet meer! Op mijn 12de schatten ze me 15. Op mijn 15de, schatten ze me 18. Op mijn 18de, schatten ze me 25. Sindsdien word ik rond de 25 jaar geschat. Ook nu nog.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Lastige vraag... Mijn man vindt alles mooi aan mij, haha! Ik ben blij dat ik met kuiltjes geboren ben. Ook vind ik het belangrijk dat mijn haren mooi zitten. Mijn haar is ’heilig’ zeg ik zelf, daar mag niemand aan komen. Dus dan ga ik toch voor mijn haren.”

Waarmee ben je minder blij?

„Mijn armen en bovenbenen hebben (veel) training nodig om in vorm te houden. Die zijn van nature vrij stevig, vind ik. Voorheen sportte ik vijf dagen in de week en kon ik dat goed onderhouden. Door mijn zwangerschap en het hebben van ons dochtertje heb ik anderhalf jaar niet meer gesport. Dan denk ik weleens: ’Was ik maar gezegend met slanke armen en benen. Of met doorzettingsvermogen om weer te sporten’.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Mensen zeggen vaak dat ik er ’tot in de puntjes verzorgd’ uitzie. Ik vind het een voorrecht om een vrouw te mogen zijn en me elke dag lekker op te kunnen tutten. Ik vind het belangrijk om er verzorgd uit te zien, mij ook echt vrouw te voelen. Specifieker valt mijn lach de meesten als eerste op.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Als kind vond ik het heel wat als ik 18 zou zijn. Dan zou ik mijn eerste kind krijgen... Naïef! Ik wilde graag kapster worden of kassajuffrouw. Juffrouw ben ik wel geworden, alleen dan voor de klas en niet achter de kassa. En een kindje krijgen is ook gelukt. Al was dat niet vanzelfsprekend. Ruim tien jaar terug bleek ik een tumor te hebben bij mijn eierstok. De arts zei dat het een probleem kon opleveren als ik zwanger zou willen raken.”

„Gelukkig is dit bij ons niet aan de orde geweest: toen Freek en ik besloten om ’het te laten gebeuren’, raakten ’we’ ook meteen zwanger! Dus gelukkig is het ons - zonder moeite - gegund. Ook de zwangerschap zelf verliep vlekkeloos. Maar de bevalling was een hel: pas anderhalve dag nadat mijn vliezen waren gebroken, kwam Kensi. Daarin lijkt ze heel erg op haar papa; oma was ook anderhalve dag aan het bevallen van hem! Overigens was een kindje krijgen geen meer must meer naarmate ik ouder werd. Ik ben heel gelukkig in mijn relatie en met het leven dat ik leid. Wat dat betreft ben ik zeker waar ik wil zijn.”

Wat houdt je jong?

„Mijn man Freek en dochtertje Kensi. We doen regelmatig leuke dingen samen. Ook kunnen we elke dag om elkaar lachen. De kinderen van mijn klas (basisschoolleeftijd), komen elke dag met verhalen over wat ze meemaken. De tijden zijn veranderd! Door hun verhalen blijf ik op de hoogte van wat de jeugd bezighoudt en wat op het moment helemaal hot is. Dat houdt me jong.”

Heb je een levensles die je wil delen?

„In die periode van mijn tumor heb ik leren relativeren. Elke situatie die ik nu tegenkom, bedenk ik: ’Welke emotie heb ik erbij? Schiet ik er iets mee op?’ Daardoor vind ik ’zorgen maken’ en ’stressen’ zinloze emoties; die brengen je immers niet verder. Een voorbeeld: ik raak altijd alles kwijt (tot ergernis van mijn man). Een tijdje terug was ik mijn telefoon en portemonnee (met alle pasjes erin) verloren. Toen ik dat ontdekte en het deelde met collega’s vonden ze me heel kalm en rustig. Dat konden ze niet goed begrijpen. Maar ikzelf vond het zinloos om in paniek te raken, daar kreeg ik mijn spullen toch niet mee terug? Heel rustig heb ik geregeld wat gedaan moest worden, zoals mijn pasjes blokkeren. Dus ’Komt goed!’ is mijn meest gebruikte zin.”

