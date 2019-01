Over de serie 'Oogappels'... 'Zijn de 40 plus-actrices op?'

Never a dull moment schrijf ik nogal eens als antwoord op de reacties die krijg op de vele berichten die ik op Twitter over mijn twee pubers plaats. Er gaat namelijk geen dag voorbij dat het stroompje lekker kabbelt.

Kwade mail

Er slaat altijd wel ergens een vlam in de pan, er is altijd wel een telefoon die het niet doet, een pinpas die kwijt is, een kwade mail van school, een fiets kapot of een planning die volledig overhoop wordt getrokken.

Pubers zijn geweldig, ongelooflijk grappig, maar ook extreem arbeidsintensief. Het leek me daarom ook een schot voor open doel om daar een televisieserie over te maken en Oogappels had dan ook op voorhand mijn volledige stem.

Lees nu op vrouw.nl: 'Dry January werd bij mij semi-dry january'

Teleurgesteld

Maar ik ben een klein beetje teleurgesteld; er werden net iets teveel open deuren ingetrapt. Er werd teveel gedacht in clichés. En de puberouders? Die waren bijna allemaal onder de 40! En dat voelde toch ietwat surrealistisch aan.

Mijn pubers zijn 17 en 14. Dat maakt mij met mijn 41 een superjonge pubermoeder. Bracha van Doesburg is 37 en Maryam Hassouni (foto) is zelfs 33! Zijn de 40 plus-actrices op? Menig pubermoeder tikt - met de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen in Nederland hun eerste kind krijgen - immers al bijna de 50 aan.

Opvliegers

En bij die Sara-leeftijd horen natuurlijk weer tal van andere problemen die zo lekker matchen met het onrustige puberbestaan (not!). Lekker je opvlieger wegdeppen met een natte lap, omdat je puber knetterlam per ongeluk je keuken in de fik zet.

Zelf ben ik net herstellende van een flinke ruzie met de 14-jarige dit weekend. Die kreeg ik maar niet aan haar verstand dat een feestje tot 06.00 uur geen optie is. Ik had haar namelijk een week eerder na zo'n zelfde feestje al twee dagen volledig knock-out op bed zien liggen.

Lees nu op vrouw.nl: Een mammografie in de borstenbus... Ga jij trouw?

Hooligans

Mijn rubberen ruggengraat boog dit keer mee tot 02.00 uur. Dus zat ik mijn tijd uit, op de bank - gesloopt natuurlijk. En uiteraard; tegen 02.00 uur talloze appjes of het niet een half uurtje later kon? Wat gaat er toch niet goed in die hoofden?

En dan de oudste; die zat dit weekend bij de klassieker Feyenoord - Ajax. Nou; dan heb je als moeder dus ook geen seconde rust. Ik zou mezelf niet overbezorgd willen noemen, maar je hebt je oogappels toch liever in een draagzak dan tussen enkele tienduizenden schuimbekkende hooligans.

Basisschool

'Gelukkig' belde hij vanmorgen met de vraag of ik met de rijschool zijn rijexamen kon inplannen. Tussen aanhalingstekens want als hij zijn rijbewijs heeft, kan ik het woord 'ontspannen' wel uit mijn woordenboek verwijderen.

Ik had gehoopt op een Luizenmoeder-achtige hysterie met deze nieuwe serie Oogappels, maar die bleef uit. En dat is jammer, want op de basisschool gebeuren rare dingen, maar in de jaren daarna lijk je helemaal in een eindeloze scène van Jiskefet of Toren C te zijn beland.

Lees nu op vrouw.nl: 'Een burn-out is aanstelleritis'

Vingerafdrukken

Oogappels is een dramaserie, maar drama is juist niet wat wij puberouders nodig hebben. Wij hebben húmor nodig. En wijn. Veel wijn. 'Ik kan er een boek over schrijven', gil ik weleens dramatisch. Dat kan echt. Zo loopt er momenteel een strafrechtelijk onderzoek naar mij, omdat ik met mijn betaalkaart wat fakkels uit Polen had besteld voor de oudste en zijn vrienden.

Wist ik veel. 'Alles is legaal!', zei hij nog. De Poolse website is opgerold, rekeningnummers zijn getraceerd: en zo zat ik tussen kerst en oud en nieuw met mijn goede gedrag op het politiebureau, 'gehoord als verdachte' compleet met het afnemen van vingerafdrukken.

Leerplichtambtenaar

En binnenkort heb ik een gesprek met de leerplichtambtenaar, want de middelste heeft het begrip 'op tijd komen' nog altijd niet in de vingers. En de oudste heeft voor een godsvermogen met vrienden een villa in Spanje gehuurd; exclusief vlucht en kosten ter plaatse. Ook nog even zien hoe 'we' dat financiële plaatje kloppend gaan maken.

Ach, vorige zomervakantie miste hij zijn terugvlucht uit Amerika, terwijl hij al aan de gate stond; hij had z'n naam niet gehoord, want oortjes in. Echt, pubers maken je knetter- en knettergek. Veel en veel gekker dan Oogappelsje (vooralsnog) doet geloven.

Lees nu op vrouw.nl: Ilse (47): het is echt kantje boord geweest