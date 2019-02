Moeder Katja Schuurman neemt het op voor dochter: 'Hoeveel van jullie hebben zelf een fijn leven?'

Zo reageert Lucy Woesthoff (de vrouw van zanger Dinand Woesthof en vriendin van Katja) op reacties die onder de foto zijn achtergelaten: 'Ben ik de enige (vrouwelijke) follower van Katja die de reacties op haar foto's zo ongepast en onsmakelijk vindt?? Jetsers?? #misogny'

Eigen schuld

Een volger zegt vervolgens dat het een beetje vragen is om problemen als je jezelf 'zo' online wegzet. Dat is tegen het zere been van velen en vooral van model Kim Feenstra. Zij reageert met het volgende: 'Ben het totaal niet eens met wat je zegt.

Het lijkt nu net alsof wij vrouwen ons zouden moeten verstoppen en niet 100% onszelf kunnen zijn of trots op ons lichaam kunnen zijn op alle vlakken omdat er een paar mannen hun eigen gedrag of emoties niet onder controle kunnen houden. Valt een beetje in de trant van wanneer je een rokje draagt vraag je erom om 'lastiggevallen' te worden. Hou op met me aub.

Er zijn namelijk genoeg mensen (vrouwen, mannen) die wel respectvol kunnen omgaan met het zien van een paar lichaamsdelen. Benen, borsten, tepels, billen, schouders, tenen, whatever the f*ck het ook is. @katjaschuurman was hier en dat mag ze laten zien ook. In elke vorm. I salute her!!'

Mama Schuurman

Uiteindelijk is het de moeder van Katja die van zich laat horen en alle reageerders eens flink op hun plek zet.

Sonja Schuurman: 'Ik kijk niet zo vaak op Instagram. Ik heb heel veel andere dingen die ik doe en fijn vind. Hoe veel zielige types die hier hun ongevraagde en sneue meningen geven hebben zelf een fijn leven? Misschien kan hun eigen spiegelbeeld uitkomst brengen... Overigens, lieve groet voor iedereen, maar vooral aan mijn lieve, mooie en intelligente dochter!'

Geen geile foto

Katja laat vervolgens haar moeder vanuit Mexico weten dat zij zich prima vermaakt en zich totaal niet druk maakt om dit soort reacties.

Katja: 'Ah, lieve mam. Maak je niet druk hoor. Doe ik ook niet. Sterker nog, ik ben hier enorm aan het genieten! En het grappige is; het is niet eens een geile foto, hahaha. Ik ben gewoon op het strand en daar dragen de meeste mensen een badpak, zwembroek of bikini. Daarnaast voelde ik me vooral super relaxt toen mijn lieve vriendinnetje een foto van mij maakte, niet perse geil. Maar al was dat wel zo; dat is ook een heerlijk gevoel! Geniet mensen!'

