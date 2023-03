’Beste Hugo, zij hadden wél een rijke vriend... en staan nu op straat’

Beste Hugo,

Ook ik zag in het nieuws je vraag aan een jonge vrouw die geen huis kan kopen voorbijkomen: „Een rijke vriend, heb je daar al aan gedacht?” Nee, ik ga het er niet over hebben dat dit een seksistische opmerking is. Dat heeft heel Nederland je al duidelijk gemaakt.

Ik vraag me wel af of je beseft wat een enorm onverstandige keuze die rijke vriend kan zijn. Laat ik je daarom meenemen naar het leven van een jonge vrouw van ergens rond de 25 jaar.

Liefde

Een jonge vrouw die verliefd kan worden op een man. Niet omdat ze op zoek is naar een rijke vriend, maar omdat dat gewoon gebeurt. Ze besluiten niet te gaan trouwen, zoals de vele stellen in Nederland. Wel gaan ze samenwonen in de woning die hij al had, en krijgen zij drie kinderen.

De vrouw wil blijven werken, maar slaagt er niet in dat te combineren met de zorg voor de kinderen. Niet omdat ze lui is, maar omdat haar vriend carrière aan het maken is en de kinderopvang zo ontzettend slecht geregeld is in Nederland.

Haar werkgever stemt niet in met een stuk minder werken. De vrouw besluit te stoppen met werken of kiest voor een parttimebaan ver onder haar niveau.

Relatiebreuk

De jonge vrouw is inmiddels 40 jaar, als haar vriend de samenleving beëindigt. Ze komt er dan achter, dat ze financieel nergens recht op heeft omdat ze niet getrouwd waren. Niet op de woning, een deel van het spaargeld en ook niet op partneralimentatie. Op de woningmarkt zijn geen sociale huurwoningen te vinden. Na tien jaar niet meer gewerkt te hebben in haar oorspronkelijke beroep, kan ze hier niet naar terug.

Deze ellende kan het antwoord op jouw vraag zijn Hugo. Dringt het tot je door? Dit is de praktijk, die wij als scheidingsdeskundigen dagelijks tegenkomen en meestal niet op te lossen is. Vrouwen die wanhopig zijn. Radeloos. Vrouwen die op straat staan. Vrouwen die in grote armoede terechtkomen. Moeders die niet weten hoe het verder met hen en de kinderen moet.

’Grap’

Zeg eens eerlijk Hugo, was het bewust dat je het woord ‘vriend’ gebruikte? Als er een advies in je vraag verscholen zat, had dan in ieder geval het woord ‘vriend’ vervangen door ‘echtgenoot’. In die situatie had zij wel recht gehad op partneralimentatie en mogelijk een deel van het vermogen bij een scheiding.

Je doet het af als een grap op Twitter, maar hier is helemaal niets grappigs aan. Het is in en in verdrietig. Hugo heb je er al aan gedacht om je mouwen op te gaan stropen om wat aan dit leed te gaan doen? Stop met de clown uit te hangen en pak je verantwoordelijkheid eens als minister!

