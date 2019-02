Tromgeroffel... Dít zijn de verleiders van Temptation Island

Ik heb mijn guilty pleasure lang geheim kunnen houden, maar hier is-ie dan: ik ben een Temptation Island-ofiel. Slecht eigenlijk; hoe je zo lekker kan gaan op het drama van een ander. Ik had dat veel netter kunnen verwoorden, maar laten we het beestje maar gewoon bij de naam noemen. Leedvermaak; daar draait het allemaal om.

Vol spanning wacht ik iedere keer op het nieuwe seizoen en als het dan eenmaal zover is, zit ik stipt op tijd braaf voor de televisie te wachten. Wat er dan door mijn hoofd gaat, deel ik vanaf 14 februari - geen betere dag om je relatie om zeep te helpen - op VROUW.nl. Alvast een voorproefje!

Een paar gedachten tijdens het kijken van het introductiefilmpje van de mannen:

1. Tongetje over de lip, zwoele blik in de camera, knipoogje erbij en gaan. Ik weet niet wie dit wél sexy vindt, maar bij mij werkt het vooral op mijn lachspieren. Al kan dat er ook aan liggen dat ik dit stukje in de trein tik en ik als de dood ben dat iemand over mijn schouder meeloert. Bij nader inzien dekt ‘introductiefilmpje’ de lading niet helemaal en ga ik voor softporn. En softporn - en ieder ander soort porn - kijk je, creeps uitgezonderd, niet in de trein.

2. Lekker zwoel nummertje eronder, weten we in ieder geval zeker dat iedereen de boodschap begrijpt: dit gaat helemaal uit de hand lopen.

3. Ieder jaar staan die mannen sexy te doen onder de douche, maar wat ík me altijd afvraag is hoe het ze in godsnaam lukt om sexy te kijken terwijl er water in hun gezicht plenst. Net even geprobeerd en het zag er werkelijk níet uit. De foto’s zal ik jullie besparen.

4. Geatan, gozer. Hoe lang heb jij onder die douche moeten staan voor het perfecte shot!? Voor rimpelhanden van dit kaliber moet ik toch zéker een uur in bad liggen.

5. Wie ging er nog meer stuk toen steigerbouwer Ricardo met die kokosnoot aan de haal ging? Drinken doe je met je mond ópen, lieve Ricardo.

6. Heel leuk, die tattoo op barman Jaimy z’n borst, maar ligt het aan mij of krijgt-ie er hele gekke tepels door? Anyone?

7. Oké de nipplegate is Jaimy nu al vergeven; wát een lieve lach! Je zou bijna vergeten dat-ie op het eiland is om relaties te ruïneren.

8. Ik heb het gevoel dat ik het nogal vaak over tepels heb, maar waarom wordt daar steeds op ingezoomd? Roze, bruine, harige, haarloze en zélfs tepels met een witte piercing er doorheen. Ik heb er zelf (nog) geen ervaring mee, maar ik heb me laten vertellen dat dit is hoe je borsten eruit zien vlak na de bevalling; inclusief druppeltjes moedermelk. Kan iemand mij uitleggen waarom dit sexy is? Ik zie het niet.

9. Maxime gaat lekker op…zichzelf. Wat doet deze man op dit eiland? Al dat geknijp in zijn borst en billen; die heeft helemaal geen vrouw nodig!

10. Dan rest nog één vraag: Hoeveel potten kokosvet slaat het productieteam in voor één seizoen Temptation Island? Ik ga voor 5 per persoon. Wie biedt meer?

Temptation Island is vanaf donderdag 14 februari 2019 te zien op RTL5 en op Videoland.