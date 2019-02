Rachel van K-otic viel 50 kilo af

Sinds wanneer was je gewicht een probleem voor je?

"Eigenlijk altijd. Tot mijn achtste was ik gezond en slank, een 'normaal' kind. Daarna ging mijn moeder fulltime werken en paste de buurvrouw na school op. Van haar mocht ik alles: patat halen, cola drinken… zo werd ik topzwaar.

Op mijn twaalfde ging ik beseffen dat ik te zwaar was en begon ik met lijnen. Eerst nog 'gezond', door minder frisdrank te drinken bijvoorbeeld. Ik ging ook steeds minder eten. Een jaar later was ik broodmager. Destijds kende ik het woord anorexia nog niet, maar achteraf had ik dat wel."

Klopt het dat je zelfs bent ontslagen vanwege je gewicht?

"Ja, ik werkte bij een dinnershow in Rotterdam en daar zei mijn niet-al-te-subtiele baas na een half jaar: 'Ik hoef je niet meer, je bent te dik.' Al nam hij me na een week ook weer aan, want hij kon toch niet zonder me.

Erger vond ik die keer dat ik voor een andere show solliciteerde. Ik moest eerst foto’s opsturen, die waren van het jaar ervoor, en daarna auditie doen. Ik werd het niet en toen ik informeerde naar de reden, antwoordde die vrouw doodleuk: 'In het echt was je een teleurstelling.' Die kwam wel even binnen…"

Wanneer besloot je het rigoureus aan te pakken?

"Dat kwam door twee gebeurtenissen. Goede vriendin Sonja Silva vertelde - in 2015 - dat ze een gastric bypass liet doen. Ik had er nog nooit van gehoord en dacht eerst dat ze het aan haar hart had!

Drie maanden later zag ik haar weer en ze was zo anders! Ze was niet alleen afgevallen, ze stráálde gewoon. Daarna ging ik met de familie op vakantie naar Sint Maarten en maakte een nichtje foto’s van mij en mijn dochter Saja (5) op het strand.

Toen ik ze zag, dacht ik eerst: 'Wie is die vrouw? Ze leek wel 50 en zo dik!' Met een schok besefte ik dat ik het zelf was. Ik moest ontzettend huilen, want dit was waar ik altijd zo bang voor was. 'Dat ben ik niet!' bleef ik maar zeggen. Sonja gaf me het nummer van haar arts, maar zo makkelijk bleek het niet om een gastric bypass te krijgen."

Hoezo niet?

"Ik was 'niet zwaar genoeg' volgens het ziekenhuis! Om in aanmerking te komen, moest ik 20 kilo zwaarder zijn. En ik wilde er natuurlijk niet 20 kilo bij eten. Via via belandde ik in België waar het wel kon.

In de eerste weken daarna viel ik 12 kilo af. Ik merk wel dat ik kwetsbaarder ben geworden. Ik had altijd een sterk lijf en was nooit ziek, nu moet ik echt goed voor mezelf zorgen om dat te voorkomen. Maar verder voel ik me geweldig."

Ben je nu gelukkiger?

"Ja. Voorheen verstopte ik mezelf, nu niet meer. Zo heb ik eindelijk mijn album gemaakt, daar was ik anders nooit aan begonnen. Want ja, daarvoor moeten promotiefoto’s worden gemaakt. Pas met mijn hernieuwde zelfvertrouwen durfde ik het aan. Het album heet niet voor niets Home: het voelt als thuiskomen.”

