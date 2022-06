Zon jij topless?

Zonder bikinitopje

Tot twintig jaar geleden was topless zonnen heel normaal, toen lagen de stranden vol met vrouwen met blote borsten, volgens NFN Open & Bloot. Dat is nu wel anders. Slechts 16% van Nederlandse vrouwen zont nog topless, volgens onderzoek van EenVandaag in 2018. Terwijl 32% van de 8587 vrouwen die meedeed aan het onderzoek aangeeft zich wel voor te kunnen stellen om topless te zonnen, maar dat niet doen.

Oordelen van anderen

Op de nationale topless dag roept NFN Open & Bloot vrouwen op om maling te hebben aan mogelijke oordelen van anderen en juíst met ontbloot bovenlichaam het strand op te gaan. „Veel vrouwen willen het liefst zonder topje zonnen, maar laten zich tegenhouden vanwege de (mogelijke) oordelen en meningen van anderen, of uit angst om (online) het mikpunt van spot te worden”, aldus de organisatie. Zij vinden dat je als vrouw in je vrijheid wordt beperkt als je jezelf niet meer mag of durft te laten zien. Een ander voordeel zou volgens hen zijn dat je streeploos bruin kan worden.

Preuts

„We zijn allemaal naakt geboren, waarom worden vrouwen direct geseksualiseerd?” Dat deelde Bridget Maasland op haar Instagram story nadat zij een topless foto plaatste, waar alleen haar armen haar borsten bedekten. „Ik ben 47 jaar oud, wij liepen vroeger zo op het strand. (…) Wat een preuts gedoe zeg.”

Reacties

Praat mee

