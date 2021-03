Daghoroscoop 6 maart - Jullie band wordt nog inniger, Stier...

VANDAAG JARIG

Kansen worden je komend jaar volop geboden, zelf zul je daar niet veel voor hoeven doen. Succes staat, bij wijze van spreken, op je voorhoofd geschreven en anderen zien dat. Blijf jezelf dus als zodanig presenteren, maar voeg daar ook een portie bescheidenheid aan toe.

ZONDAG JARIG

Als geborene onder dit teken zul je dit jaar niet te klagen hebben en in 2022 zal het je nog meer voor de wind gaan. Jupiter is heel actief in je teken, hij voelt zich daar op zijn gemak met allerlei gunstige effecten van dien. Vergeet niet ook aan anderen te denken terwijl je je carrière opbouwt.

RAM

Als je lange dagen maakt moet je extra op je gedrag en lichaamstaal letten. Vermoeidheid kan tot humeurigheid leiden met onnodige ergernissen en confrontaties tot gevolg. Zorg dat je administratie geordend is.

STIER

Je kunt aan het werk worden gezet ter wille van een belangrijke viering, waardoor je andere bezigheden tijdelijk moet laten rusten. Binnen een relatie kunnen snelle vorderingen worden gemaakt. Een innige band wordt nog inniger.

TWEELINGEN

Om onenigheid met je partner te voorkomen moeten eigen wensen misschien opzij worden gezet. Analyseer eens waarom je je neerlegt bij een situatie waarmee je het niet eens bent, dan krijg je meer inzicht in je motivatie.

KREEFT

Een sterke behoefte aan vrijheid kan je tot een relationeel experiment bewegen. Leg tijdens een persoonlijk gesprek meer durf aan de dag. Emoties kunnen hoog oplopen. Stel je vriendelijk en attent op om het weekend gezellig te houden.

LEEUW

Elke vorm van fysieke activiteit zal je een goed gevoel bezorgen. Wees vastbesloten fit te worden en te blijven. Verwaarloos je oefeningen niet en bedenk geen excuses om je trainingsschema of programma over te slaan.

MAAGD

Er kan je een aantrekkelijke financiële transactie in het vooruitzicht worden gesteld of er valt je een erfenis ten deel. Je hebt er recht op vanwege je karakter of gedrag. Hoeveel het ook is: geef het niet in één klap uit.

WEEGSCHAAL

Je kunt dit weekend ineens met veel mensen worden geconfronteerd. Houd ze liefst buitenshuis en zorg dat ze afstand van elkaar houden. Amuseer je met hun ongetwijfeld aangedikte verhalen, anekdotes en roddels.

SCHORPIOEN

Schrijvers onder je kunnen optimaal presteren. Je kring van vrienden neemt toe en bepaalde types zullen je inspireren. Een nieuwe cursus kan je in contact brengen met mensen die van onschatbare waarde zullen zijn.

BOOGSCHUTTER

Een zakelijke kwestie kan voor een domper zorgen dit weekend. Het geld kan ineens binnenstromen, maar even snel ook weer wegvloeien. ’Zo gewonnen, zo geronnen’, moet niet je motto worden!

STEENBOK

Je vermogen om anderen te charmeren neemt nog toe. Wees niet bang om in de schijnwerpers te staan. Ga achter alles aan wat op je verlanglijst staat; zolang je wensen realistisch zijn, zijn ze haalbaar.

WATERMAN

Stel taken die je hebt verwaarloosd niet langer uit. Volg plichten en instructies stipt op. Betaal rekeningen en maak af wat al een tijdje op de plank ligt. Wijs het aardig af als een vriend zich met je zaken wil bemoeien.

VISSEN

Vergeet dit weekend je werk eens en richt je aandacht op familie of vrienden. Ook een zelfstandig ondernemer moet af en toe een time-out nemen en ontspannen. Denk na over een overeenkomst die eigenlijk geen enkel doel dient.

