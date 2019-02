Finale HHB: 'Ik had een andere winnaar gekozen'

Vooral kandidate Maroeska moest het ontgelden. Haar deelname zou niet eerlijk zijn omdat ze meer ervaring zou hebben - want een kookboek geschreven - dan de overige kandidaten. En vervolgens kwam er nog een extra dimensie bij: behalve een valsspeelster, zou ze humeurig zijn.

ONRECHT

Zaterdag verdedigde ze zichzelf in het Parool. Maroeska vond dat omroep MAX haar onrecht had aangedaan in de montage, zo zei ze in het interview. En doordat ze geen interviews had mogen geven, had ze zich niet kunnen verdedigen. Ik bezocht haar een tijdje geleden en we bakten samen een taart. Een aardige jongen van MAX hield alle handelingen met argusogen in de gaten.

Maroeska mocht best met me praten, maar zeggen wat ze op haar hart had, was niet de bedoeling. Ze hield zich aan die afspraak, maar haar gezicht sprak boekdelen. Kennelijk was ze nu klaar met die zwijgplicht. Was dat slim? Ach, de uitslag kon toch niet meer worden beïnvloed. De finale werd immers al geruime tijd geleden opgenomen, op een bloedhete zomerdag.

FINALESTUK

En wat voor finale was het! Nicole, Anna en Maroeska mochten hun tanden stukbijten op een chocolade bûche. Maroeska had er een boomtak voor afgezaagd en daar een mal van gegoten in haar werkplaats. Het is een finalestuk, zei ze. "Geen beginnersstukje". Nicole had voor tonkabonen gekozen.

En Anna bekende dat ze nog nooit wat had gewonnen. "Nou ja, een spelletje Mens erger je niet." Ze liet de eerste lading kletskoppen helaas verbranden. Maar dat mocht de pret niet drukken, ze bakte ze gewoon opnieuw. Zowel Maroeska als Nicole maakten chocoladeblaadjes. Anna koos voor decoratieve sprietjes.

KABOUTERTJES

"Maroeska maakt overal een kunstwerk van", zei Janny al voor de finale echt begon. En dat bleek wel uit dit eerste baksel. Je zag er bijna kaboutertjes overheen springen. Maar Robèrt vond de vulling niet echt spannend. Anna’s taart werd enorm gewaardeerd door de juryleden. "De smaken passen perfect bij elkaar." De taart van Nicole hing tegen verbranding aan, maar de plussen overheersten, vond Janny. Kortom, ronde 1: Anna op winst.

Op naar ronde 2: een hartvormige valentijnsmacaron. Aha, macarons heb ik ook eens gemaakt, samen met Hidde de Brabander. Meisjes, denk erom, je moet het beslag dus macroneren. Hidde noemde dat gewoon een beetje lucht eruit roeren. Maar Robèrt heeft daar dus een mooier woord voor.

BUIKPIJN

Ondertussen liep Maroeska te klungelen met room en melk. En vervolgens vergat ze de stekker in het stopcontact te steken, terwijl Anna nog maar weer eens opnieuw begon: "Heeft er iemand nog amandelmeel?" Ik vind het heel erg te waarderen dat de overige kandidaten haar uit de brand hielpen.

Maar het ging niet helemaal goed met de harten. Dat van Maroeska had niet het gewenste 'voetje' en haar tweede poging was niet gaar. Gelukkig had ze frambozen over om op te eten. En Nicole was vooral blij met het feit dat het de laatste technische opdracht was. "Nooit meer met buikpijn naar die tent." Anna’s hart vertoonde barstjes, maar was niet gebroken. "Hij is te hard gebakken", oordeelde Robèrt. Nicole had 'netjes gewerkt' en won zodoende de technische opdracht.

ZWAARTEKRACHT

En toen kwam het allerlaatste spektakelstuk van dit zesde seizoen. "De spannendste finale ooit", voorspelde Janny. Het moest een graffiti-taart worden. Een wat? O wacht, een gravity-taart. Een zwevende taart dus, alsof de zwaartekracht (gravity, red.) er geen vat op krijgt.

Maroeska had zich laten inspireren door het verhaal van Icarus die naar de zon wou vliegen en uiteindelijk ter aarde stortte omdat de was van zijn in elkaar geknutselde vleugels smolt. Ze hoopte dat dat lot haar taart bespaard zou blijven. Nicole bouwde ondertussen druk aan een ingewikkelde stellage, terwijl Anna plastic lepeltjes gebruikte om tulpjes te maken.

NIET BEGREPEN

Met nog een uurtje op de teller stonden er opeens twee bekenden per persoon in de toch al warme tent. Ja, daar zit je op te wachten als je bezig bent met je 'vliegende taart'. Persoonlijk zou ik ze weer naar buiten hebben gebonjourd.

Met nog 20 minuten op de teller moest Maroeska nog aan de decoratie beginnen en smolten de tulpen van Anna weg onder haar handen. En toen was de tijd om. Twee taarten balanceerden op dunne stellages, en die van Maroeska stond gewoon op een taartplateau. Huh, had ze de opdracht niet begrepen?

GESMOLTEN

Buiten verzamelden familieleden/vrienden en oud-kandidaten zich in afwachting van de uitslag, binnen was Nicole als eerste aan de beurt. Zij had het zichzelf te moeilijk gemaakt, vonden Janny en Robèrt. Anna had het beter gedaan.

En toen kwam Maroeska. Jawel, haar taart zweefde. Echt! Met behulp van een magneet, bleef haar taart daadwerkelijk boven de tafel hangen. Maar helaas waren haar chocoladevleugels, jawel, gesmolten. De jury vond het een moeilijke beslissing dit jaar. Uiteindelijk bekroonden ze Anna tot winnares. En terecht, gezien haar constante, hoge niveau.

Anna haalde aflevering na aflevering een 8 of een 9. Maar hoe je het ook wendt of keert; vooral Maroeska drukte een onuitwisbaar stempel op het programma: ze heeft de bakwedstrijd met haar kunstenaarshanden naar een nieuwe dimensie getild. En dat leverde soms een 10+ op en soms een mager 6je. De jury koos voor veilig. Ik had een andere keuze gemaakt.

