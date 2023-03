’Ik ben al drie keer ontslagen en ik geef ze groot gelijk’

„Ik ben een harde werker en zet me altijd voor de volle honderd procent in. En toch ben ik onlangs ontslagen. Ik heb namelijk één zwakte: ik kan ’s morgens mijn bed niet uitkomen. Dus toen ik voor de zoveelste keer te laat was voor de ochtendbriefing, kon ik m’n spullen pakken.

Wekkers

Ik neem het ze niet kwalijk hoor, ik had al meerdere waarschuwingen gekregen, maar het was wel heel pijnlijk. Dat je ondanks al je inzet en kennis toch de deur wordt gewezen, omdat het je niet lukt om op tijd op te staan.

Het is niet dat ik er geen moeite voor heb gedaan om mijn gedrag te veranderen. Ik ben een tijdlang om tien uur al naar bed gegaan, omdat ik dacht dat het gewoon een kwestie was van m’n slaap verzetten. Maar het werkte averechts: ik sliep langer en werd alsnog moe wakker.

Ik heb ook een tijdje drie wekkers gezet en natuurlijk werd ik dan wakker, maar niet in mijn hoofd, snap je? Dus alles ging vervolgens heel traag: ontbijten, aankleden, werkspullen verzamelen… allemaal in een slakkentempo.

Extra wijntje

Toen heb ik de wekker vroeger gezet: al om half zes. Misschien dat ik dan tijd genoeg had om op te starten. Nou, ik weet niet hoe dat dan weer kan, maar het gevolg was dat ik de hele nacht niet meer sliep. Keek ik zo’n beetje elk kwartier naar de klok of het al half zes was. Niet te doen…

Ik heb kruidenmengsels geprobeerd – werkte niet, smaakte alleen maar vies. Heb het geprobeerd met slaapmiddelen – werkte wel, maar ik was er overdag vreselijk duf van, dus geen oplossing. En van een extra wijntje voor het slapengaan bleef ik juist wakker.

Ik heb zelfs geprobeerd maandenlang geen alcohol te drinken – daar werd ik chagrijnig van, ook niet fijn. Ik ben zelfs nog naar een slaapkliniek geweest, want misschien had ik wel apneu en werd ik daarom niet uitgerust wakker. Kwam niks uit. Ander matras dan? In vijf jaar tijd heb ik er wel drie versleten. Nul verbetering.

Normaal regime

En dus heb ik het op een gegeven moment maar laten gaan. Met alle gevolgen van dien. Want ja, steeds te laat komen, wekt enorm veel irritatie op bij werkgevers en collega’s. Dat snap ik heus. Dat ik langer doorwerkte, maakt dan niet uit.

‘Het gaat erom dat je je niet aan de afspraken houdt en je moet gewoon bij die ochtendbriefings zijn.’ Dat kreeg ik te horen en ik geef ze groot gelijk. Maar ik baal er wel ontzettend van, want dit is al de derde baan die ik verlies. En echt, ik ben goed in mijn werk.

Het komt ook heel slecht uit, want qua financiën zitten we bepaald niet op rozen. Daarnaast is mijn man echt het tegenovergestelde van mij: hij is enorm stipt en snapt echt niet waarom ik me niet aan een normaal ochtendregime kan houden.

Zpp’er

We hebben er al menig ruzie over gehad. Dan doet hij net of ik helemaal geen verantwoordelijkheidsgevoel heb, dat het me allemaal niet kan schelen. Maar niets is minder waar: ik zou dolgraag keurig op tijd komen, net als de rest. Het is geen onwil, het lukt me alleen niet.

Ik zit er nu aan te denken om als zzp’er te beginnen, want dan kan ik tenminste zelf mijn tijd indelen. Ben ik van het gezeur af. Maar ja, ik werk wel graag in een team… En serieus: ik zal toch niet de enige zijn die dit probleem heeft?”

Deze rubriek is gebaseerd op waargebeurde verhalen.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.