Dorinda laat aantal tattoos weglaseren: Ik wil een goed voorbeeld zijn voor mijn 2 jongsten

Dorinda is een alleenstaande moeder van vijf kinderen. Haar oudste kreeg ze toen ze 18 was. Ze heeft een onstuimige jeugd gehad. Op haar twaalfde werd ze door haar ouders uit huis geplaatst, omdat ze onhandelbaar zou zijn.

Eenhoorn

Met haar vader en moeder heeft ze nooit een goede band gehad. Op haar vijftiende nam haar acht jaar oudere vriendje haar mee naar een Belgische tattooshop. Daar liet ze een eenhoorn op haar schouderblad zetten.

"Ik deed het om me af te zetten tegen mijn ouders, tegen de wereld. Het was natuurlijk niet normaal dat de tattoo gezet werd; ik was nog maar een kind! Maar er werden geen vragen gesteld en mijn vriend betaalde.

Hertengewei

Na de geboorte van mijn oudste heb ik nog meer tatoeages laten zetten. Ik heb ze overal; op mijn benen, enkel, rug, armen... Ik heb ook zo'n enorme tribal, zo'n hertengewei, in de jaren '90 helemaal hip. Vreselijk zijn ze; ik zou die nu nooit meer laten zetten.

Tegenwoordig zetten mensen vrijwel allemaal een tattoo met een speciale betekenis. Dat was 25 jaar geleden nog niet. Je bladerde door een boekje en wees aan wat je mooi vond.

In de weg

Het was allemaal heel modegevoelig; er zat zelden een verhaal achter. De meeste tattoos die ik heb, kan ik goed verbergen onder mijn kleding. Daar heb ik niet zoveel moeite mee. Maar de tattoos die ik op mijn vingers heb, zitten me in de weg.

Ik was er zelf een tijdje van overtuigd dat ik ook tatoeëerder zou worden. Ik kan tekenen, ik had ook echt wel potentie en ik had een machine. Ik besloot op mezelf te gaan oefenen; dat was natuurlijk niet het slimste idee.

Ommekeer

Ik zette de tattoos op mijn vingers zo'n zeven jaar geleden, ik zat op dat moment heel slecht in mijn vel. Ik dacht er niet helder over na. Het was weer afzetten wat ik deed; ik creëerde afstand tussen mezelf en de maatschappij."

Maar twee jaar geleden kwam er een ommekeer in Dorinda's leven. "Ik zag mijn oudste kinderen een opleiding volgen en goede banen krijgen. Ik wilde dat ook. Ik wilde een goed voorbeeld zijn voor mijn twee jongsten. Ik ben hun waarheid en ik wilde dat zij de juiste keuzes zouden maken. In het kort: mijn ogen gingen open.

Wajong

Ik heb hulp gezocht en me ingeschreven voor een mbo-opleiding. Ik was destijds op mijn veertiende gestopt en het was heftig om na al die jaren weer de schoolbanken in te gaan.

Ik heb mijn verleden zo goed mogelijk proberen te verwerken; ik wil de cirkel doorbreken. Het voelt alsof ik een transitie onderga. Ik kreeg, op basis van mijn psychische klachten, al tien jaar een Wajong. En ook daar wilde ik vanaf.

Brief

Ik merkte dat mensen negatief reageerden op de tattoos op mijn vingers. Die zaten me in de weg bij het vinden van een stageplek. Ik sprak daarover met een ex-buurvrouw en zij vertelde over de onafhankelijke non-profitorganisatie Spijt van tattoo.

Zij laseren gratis** tatoeages weg bij mensen die door hun tattoos moeite hebben met het vinden van een baan. Ik heb Andy Han meteen foto's en mijn motivatie gestuurd. Ik mocht enkele dagen later al langskomen en hij was onder de indruk van mijn inzet.

Despressie

Afgelopen maandag ben ik voor het eerst bij hem langs geweest. De pijn van het laseren is te vergelijken met een brandwond. Om mijn handen weer helemaal schoon te krijgen, ben ik zo'n anderhalf tot twee jaar bezig.

De tattoos op mijn vingers staan voor een heel slechte periode: een periode waarin ik kampte met depressie en paniekaanvallen, waardoor ik erg geïsoleerd leefde. Ik distantieerde mij daardoor nog meer van de maatschappij. Die tattoos confronteren mij dagelijks met die vervelende tijd. Het moet geweldig zijn als dat niet meer zo is!

Ziekte van Pfeiffer

Ik kan iedereen aanraden nooit een tattoo te nemen als statement. Of om je af te zetten tegen iets of iemand. Neem een tattoo met betekenis en denk er heel goed over na. Ik heb bijvoorbeeld een tattoo laten zetten ter nagedachtenis aan een overleden vriend; daar heb ik geen seconde spijt van.

Het is fantastisch dat Andy dit initiatief heeft genomen. Het geeft mij weer een toekomstperspectief. Ik heb nu helaas de ziekte van Pfeiffer, maar ga als ik hersteld ben terug naar school.

Ik zou wel willen werken als ervaringsdeskundige. Ik wil van het negatieve dat mij is overkomen iets positiefs maken. En met het weglaseren van mijn tattoos wordt een belangrijke stap gezet."