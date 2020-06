‘Ik mag mijn dochter niet zien’

„Vlak nadat mijn toenmalige vriendin van onze dochter was bevallen, begon ze zich vreemd te gedragen. Ze wantrouwde me in alles wat ik deed. Waarom was ik zo lang naar de supermarkt? Waarom moest ik zo vaak op pad voor mijn werk? Met wie was ik aan het WhatsAppen? Hield ik er misschien een ander op na? Vond ik haar niet meer aantrekkelijk, nu ik had gezien hoe ze ingeknipt was?

Achterdocht

Ze noemde me een achterbakse egoïst, iemand die er niet voor zijn gezin was. En dat terwijl ik alles kon uitleggen: wat ik deed en waarom ik het deed. Continu moest ik mezelf verdedigen. “Leugens, leugens, leugens,” zei ze dan. Waarom kon mijn vrouw niet zien dat ik alles voor ons kersverse gezin over had? Als ik thuis kwam van mijn werk, was ik degene die de zorg meteen van haar overnam. Heerlijk vond ik dat, die qualitytime met mijn dochter. Mij hoorde je niet klagen als ik er voor de derde keer op rij uit moest, omdat mijn kleine meid huilde of een schone luier moest krijgen.

Ondertussen werd de achterdocht van mijn vriendin steeds groter. Ze verzon verhalen die ze in geuren en kleuren aan haar vriendinnen vertelde. Zo zou ze me naakt achter mijn laptop hebben betrapt in onze werkkamer, terwijl ik aan beeldbellen zou zijn met iemand van een sekslijn. Een andere leugen die ze over mij verspreidde, was dat ik een alcoholprobleem zou hebben. Haar vriendinnen adviseerden dat ze mij echt de deur moest uitzetten. Wie weet wat hij in een dronken bui met je dochter zou doen? Veiligheid voor alles! En zo geschiedde.

Rechtszaak

Onze dochter was zeven maanden oud toen ik bij thuiskomst mijn spullen op de stoep zag staan. Ik wilde verhaal halen, maar kwam erachter dat de sloten waren veranderd. Ik belde aan, klopte op de ramen en maakte een hoop stennis, maar niks hielp. Vanaf dat moment negeerde ze mij: ik was lucht voor haar geworden. Ik begreep er niets van hoe het zo ver had kunnen komen?

Maanden later volgde de rechtszaak die ik tegen haar had aangespannen. Ik had inmiddels al veel van mijn dochter gemist: haar eerste stapjes, haar eerste verjaardag, maar ook de feestdagen. De rechter stelde mij in het gelijk; zij zag geen reden waarom ik niet voor mijn dochter zou kunnen zorgen. Ik kreeg gedeelde voogdij. Tranen van geluk rolden over mijn wangen.

Stom

Mijn ex probeert nog altijd roet in het eten te strooien. Toen het coronavirus net was uitgebroken, vond zij dat een reden om onze dochter opnieuw bij mij weg te houden. Dat heeft ze twee maanden volgehouden. In deze periode mocht ik alleen beeldbellen met haar. Mijn hart brak toen mijn dochter aan de telefoon zei dat ze mij stom vond. “Maar waarom vind je papa dan stom?” vroeg ik haar. “Dat weet ik niet,” zei ze toen. “Mama, waarom vind ik papa ook alweer stom?” En toen werd de verbinding verbroken.

Voor mij is het zaak om rustig te blijven, want ik weet dat mijn ex alles aangrijpt om mij weg te houden bij onze dochter. Maar wat er ook gebeurt, ik blijf altijd vechten voor mijn meisje.”

De rubriek Opgebiecht is gebaseerd op waargebeurde verhalen.