"In 2006 kreeg een van mijn beste vriendinnen kanker. Ik wilde iets voor haar doen, maar wat? Nadat mijn zoon in 2011 had meegedaan met de Alpe d’HuZes en de dochter van mijn vriendin zich had opgegeven om in 2015 de berg te beklimmen (1061 hoogtemeters en 21 haarspeldbochten, red.), kregen we met een groepje het idee om zelf ook op de pedalen te gaan trappen. En gelukkig was mijn vriendin daar ook voor in.

A-sportief

Het grappige was; ik was destijds a-sportief en had een hekel aan fietsen. Maar als zij meedeed, dan mocht ik natuurlijk niet achterblijven. Al was het kruipend; ik moest en zou die berg op komen.

En toen begon de training. In het begin was dat ontzettend zwaar, maar dat ik al gauw verbetering merkte, motiveerde me. De eerste 50 kilometer, de eerste 100 kilometer of de eerste keer over de Afsluitdijk; allemaal hoogtepunten waarop ik beretrots ben.

Overgang

Maar meedoen aan de Alpe d’HuZes is toch wel mijn grootste overwinning. Dit jaar rijd ik 'm voor de derde keer. In aanloop naar de tocht organiseer ik- net als de rest van mijn team - acties om geld op te halen. Maar er komt meer voorbereiding bij kijken.

Zo let ik in de maanden voorafgaand aan de tocht extra goed op mijn eten en sport ik meer. Voorheen was ik daarmee een extra kilo zo kwijt, maar sinds ik in de overgang zit, lijkt afvallen onmogelijk. Ik vind dat ik voldoende beweeg en gezond eet - veel yoghurt, volkoren producten en niet te vet - maar op de een of andere manier werkt het niet.

Recepten

Daarom was ik blij toen ik las over jullie Lekker in je vel-challenge. Zo fijn dat we tijdens de challenge normaal kunnen koken! Mijn man, drie zoons en schoondochter eten ook gewoon mee. Geen moeilijke recepten, maar simpel, lekker en ook nog eens gezond.

Ik vind het ook fijn dat Mathijs Vrieze zo flexibel is en dat we worden aangemoedigd om zijn methode na te doen. Nu train ik nog niet heel intensief - drie keer per week - en heb ik genoeg aan het menu. Maar als ik straks 100 kilometer fiets, heb ik natuurlijk meer nodig.

Sjouwen

Aan het einde van deze zes challenge-weken hoop ik 5 kilo te zijn afgevallen. Daarmee is de kop eraf en hoop ik met de recepten van Mathijs nog verder af te vallen. De eerste paar weken beloven veel goeds; de recepten zijn heerlijk! En.... iedere kilo die er nu af gaat hoef ik in juni niet mee te sjouwen."

