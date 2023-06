Last van schurende benen met warm weer? Dit is dé oplossing!

Kim: „Zelf ben ik niet zo’n rokjesmens, maar een zwierige lange jurk wil ik nog weleens dragen op hoogzomerse dagen. Echter nooit zonder daaronder een korte legging te dragen of zelfs een driekwart caprimodel. In dat laatste geval draag ik de jurk dan meestal open als een soort jasjurk.

Maar een paar jaar geleden heb ik de ideale oplossing voor het ’schurende benen probleem’ gevonden. Ik heb geïnvesteerd in boxers met pijpjes, zowel in het goedkopere genre als het wat duurdere segment.

Fietsbroek

Intussen heb ik ze in alle maten en kleuren, met kant, zonder kant, met print, effen, you name it. En geloof me als ik zeg dat ze heerlijk zitten, vooral de katoenen stretch-exemplaren en de ultradunne figuurcorrigerende boxers (HEMA) die vaak ook nog naadloos en dus niet irriterend zijn.

Ik heb zelfs op aanraden van een sportvriendin een paar korte sportbroekjes gekocht die tijdens het fietsen erg lekker zitten en ook geen inkijk geven bij het dragen van een jurkje of een tuniek. Dé oplossing als je rokje omhoog waait! Een fietsbroek met zeemleren kruis vond ik dan weer wat te ver gaan, maar een andere vriendin zweert daar weer bij. Bovendien is ze dan ook anytime gekleed om een flinke fietsrit te maken.

Varianten

De boxers met langere pijpjes zijn er trouwens in allerlei varianten en luisteren naar namen als pantyslip, Secret long (Ten Cate), naadloze boxer, korte broek-onder-rok of dijbeschermer (fullystocked), Basic long (Sloggi), Uplifting shaper (Simone Perel) of directoir (Conta). Er zijn zelfs iets wijder vallende broekonderrokken (Lascana).

Niet voor niets heeft mijn ex-moderedacteurcollega Sarah Notenboom jaren geleden al dit probleem gesignaleerd en is ze nu al enige tijd succesvol met haar kleurrijke label Sarah’s Sweeties. Ze ontwerpt puur katoenen lingerie voor een maatje meer in hebberigmakende prints.

Gewichtjes

En denk nou niet: nee hoor, daar ga ik niet mee lopen, dat lijkt me te veel op het step-in corset dat mijn oma vroeger droeg. Zelfs beroemdheden als de Kardashian-zussen, Paris Hilton, Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Jennifer Garner, Sarah Jessica Parker, Kylie Jenner en Beyoncé kennen de voordelen van de ’lange boxerbroekjes’. Ze beschermen immers ook tegen ongewenste inkijkjes bijvoorbeeld bij het uitstappen uit een auto.

Dat gebeurde Koningin Máxima eens, toen haar rok iets opwaaide en zij met een kindje aan de ene hand en een tas in de andere hand liep. Ze was er niet snel genoeg bij en zo kregen we toch net iets meer te zien van haar benen dan de bedoeling was.

Ook hierbij nog een extra tip: wil je echt zeker zijn dat je rok nooit opwaait, dan zijn Dress Downs ideaal. Dit zijn kleine gewichtjes die je aan de binnenkant van de zoom van je jurk kunt bevestigen.

Vochtafvoerend

De pijnlijke zomerkwaal in de vorm van schurende of rood aangelopen en geïrriteerde bovenbenen is dus zeker niet meer nodig! En dan zijn er ook nog de speciale dijenbanden voor degenen die niet graag een broekje dragen onder hun kleding en voor iets luchtigers willen kiezen. Dijenbanden van katoen of kant (die soms zelfs vochtafvoerend zijn) draag je om je bovenbenen, waardoor deze minder tegen elkaar aanschuren.

Staat nog sexy ook, vooral met kanten details! Te koop bij Hema, via Magic Bandelettes, Sliponline, Magic Bodyfashion, Hunkemöller of Bandalettes. Een nadeel kan zijn dat deze iets sneller afzakken, maar meestal is er een siliconen plakrand om dit tegen te gaan. Tape (Tape that Thigh) voor de bovenbenen is een speciaal soort plakband dat je tussen de benen plakt en dat ook prima werkt, maar je moet misschien even wennen aan het idee.

Een andere tip tegen huidirritatie is het smeren met bijvoorbeeld vaseline of een bodycrème. Het gebruik van talk- of babypoeder is ook een optie. Dit werkt absorberend en je benen blijven er kurkdroog door. Ook een speciale anti-frictie stick (Aptonia) kan uitkomst bieden. Is het leed al geschied? Dan is het goed om de bovenbenen te koelen met een nat washandje en de huid daarna goed droog te deppen en met talkpoeder te besprenkelen.”

