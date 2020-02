Daghoroscoop 13 februari

VANDAAG JARIG

Liefde blijft genoeglijk en uw partner zal u graag in de watten leggen. Als u nog alleen bent krijgt u volop kansen en hoeft u alleen maar wat vaker uw neus te laten zien. Verzorg uw lichaam, wees er zuinig op en dankbaar als de voorzienigheid u een goede gezondheid heeft bezorgd.

RAM

Contacten kunnen emotioneler verlopen dan gewoonlijk en als gevolg daarvan kan de band met anderen hechter worden. U kunt van gedachten veranderen over een onderwerp waarover met u tot dusver geen discussie mogelijk was.

STIER

Iets wat u al lang wilt hebben kan ineens binnen bereik komen onder ongewone omstandigheden. Dat kan u het gevoel geven dat u er geen recht op hebt. Wees blij dat u van nature aantrekt wat goed is en afstoot wat negatief is.

TWEELINGEN

Een weinig spectaculaire uitnodiging kan voor een speciaal feest blijken te zijn. Uw populariteit stijgt. Als u romantische verwachtingen hebt zult u niet teleurgesteld worden. Een professionele droom kan uitkomen.

KREEFT

Waarschijnlijk doet u van alles en nog wat. Een bericht van kinderen of andere familie kan vergezeld gaan van een uitnodiging. Let op uw emoties als u een mening verkondigt, vooral als die iets in het verleden betreft. Rijd voorzichtig!

LEEUW

U zult vrede hebben met de wereld om u heen, terecht! Betrokkenheid bij een club zal uw creativiteit stimuleren en die hoeft niet per se in iets artistieks te worden gestoken. Doe nu de keuzes die uw toekomst transparanter maken.

MAAGD

Neem u voor efficiënt te werken; wat u ter hand neemt zal meteen lukken en uw charme doet de rest. Uw populariteit kan u in een flirterige stemming brengen en het zal meerderen opvallen dat u een geboren leider bent.

WEEGSCHAAL

Diep nadenken geeft inzicht in uw relaties. In welke omstandigheden bevindt u zich nu? Zoals u zich voelt kan sterk samenhangen met de manier waarop anderen u benaderen. Bouw zelfvertrouwen op; Begin een studie.

SCHORPIOEN

Leg uw doelstellingen onder een loep en overtuig u ervan dat deze nog steeds relevant zijn. Binnen een groep zult u goed functioneren en vrienden (vooral Stieren en Steenbokken) zullen u graag met raad en daad terzijde staan.

BOOGSCHUTTER

Een prachtige dag voor de liefde. Alleenstaanden kunnen iemand ontmoeten die zowel fysiek als intellectueel aantrekkelijk is. Het kan iemand zijn die u al kent. Neem invitaties aan. Ook een zakelijke relatie heeft goede kansen.

STEENBOK

Met optimisme en een vrolijk gezicht kunt u het ver brengen. Het begrip dat anderen zullen tonen zal bemoedigend zijn. Probeer sectoren van uw leven die u doorgaans gescheiden houdt eens met elkaar te combineren.

WATERMAN

Een creatieve dag, vooral als uw werk met taal te maken heeft. Schrijvers en journalisten zullen goed uit uw woorden kunnen komen en hun teksten zullen hun weg naar het publiek vinden. Ook verbaal kunt u indruk maken.

VISSEN

Geef geld uit aan uw gezin als u zich dat nu kunt veroorloven; steek kinderen in het nieuw, doe ze op dansles of laat ze sporten. Uw intuïtie zal u zeggen wat u moet doen met uw huis of bezittingen, maar denk over alles goed na.