Corona dwingt deze ondernemers tot creativiteit

Paspoppen in restaurant

Kledingwinkel Toeti Noemi in Bergen trekt klanten door paspoppen te plaatsen op het overdekte terras van restaurant LadyPapa waar eten kan worden afgehaald. Eigenaresse Noemi van Ommeren: „De ideale oplossing want het restaurant oogt minder kaal en donker en de klanten hebben iets te kijken tijdens het wachten. En ik hoop natuurlijk dat ze geïnspireerd zijn om bij mij te komen shoppen want ik ben gewoon open.”

Facebook-show

In het Huygenskwartier in Voorburg vond zelfs een heuse online ’support your locals’ modeshow plaats via Facebook. Modewinkeliers werden opgeroepen om aangeklede paspoppen in te leveren die vervolgens via een bewegingsmechanisme werden geshowd in het nabijgelegen park. Zo kregen de kijkers toch een modeshowgevoel én waren ze direct op de hoogte van de laatste moderends.

Videobellen

Ook het ’personal shoppen’ is in trek. Zo kunnen filialen van het Nederlandse modemerk Vanilia op afspraak worden bezocht en kan er worden gevideobeld met verkoopsters. Eigenaar Michel Hulzebosch: „Dat gaan we blijven doen, ook als het straks weer drukker in de winkels gaat worden. We hebben een strikt deurbeleid en we hebben onze vaste medewerkers - die uiteenlopende maten hebben - ingezet als modellen. Daarnaast bieden we onze vaste klanten online een yogacursus aan en staan er op de site allerlei ontspanningstips.”

Vintage in tuinhuis

Een persoonlijke aanpak hanteert ook Jacqueline te Buck uit Limmen die haar tweejaarlijkse initiatief As good as new Market met luxe vintagekleding en accessoires in Bergen steeds moest verzetten. „Mijn tuinhuis is nu een winkeltje waar één op één kan worden geshopt. Bijkomend voordeel: er wordt nu extra veel ingebracht nu iedereen zo fanatiek aan het opruimen is.”

Mode platform

Manon Meijers, styliste en verloofde van Guus Meeuwis, is het platform The Style Shrink (de stijlpsycholoog, red.) begonnen. Manon: „Kleding heeft veel impact op ons. Ik geloof oprecht dat je je gelukkiger kunt voelen in de juiste kleding.” Dus biedt Manon handvatten om een eigen stijl te ontdekken. „Om te voorkomen dat je over een half jaar weer een kast vol spullen hebt en desondanks niets hebt om aan te trekken.”

3D boetiek

Ook de grote merken doen mee. Zo lanceerde modehuis Dior de 3D virtuele digitale beautyboetiek, een kopie van de Parijse winkel op de Champs-Élysées. Doel: om vanuit de woonkamer toch een winkelervaring te hebben, online door de shop te struinen én met één druk op de knop aankopen te doen.

Skin Scan

Om de huidverzorging op peil te houden tijdens het thuisverblijf heeft drogisterijketen Etos een Skin Scan ontwikkeld om ook op afstand te kunnen adviseren over hun producten. Online worden vragen gesteld over je huidconditie en wordt er een foto van je gezicht gemaakt. Daarna volgen de huidanalyse en tips voor huidverzorging op maat.

Haarkit

Veel kappers zijn inventief en leveren op dit moment een gepersonaliseerde kleurkit. Dus je eigen haarverf plus tools als een bakje, verfschort, kwastje en (vaak handgeschreven) handleiding. Op die manier kun je thuis je haar verven in de kleur die je gewend bent en kom je eigenlijk nooit voor verrassingen te staan.