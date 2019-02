Wanneer wist jij dat het tijd werd voor een tweede?

"We hebben het er thuis regelmatig over, we zouden heel graag nog een kindje erbij willen. Monique is nu natuurlijk 41, dus heel veel tijd is er niet meer. We zijn er in ons hoofd veel mee bezig en in de tussentijd natuurlijk veel aan het oefenen", vertelt 'Dreetje' bij 100% NL.

De komst van een tweede kindje houdt het stel zo erg bezig, dat ze zelfs al een naam hebben voor een toekomstige dochter. "Als het een meisje wordt hebben we zelfs de naam al gekozen. Die naam mag ik natuurlijk nog niet vertellen, dan heb ik bonje thuis!", vertelt André lachend.

Grote broer

Bij ons zat er vijf jaar tussen de eerste en de tweede; toen de tweede kwam ging de eerste al naar school. Ook ik had - net als Monique - een beetje haast gezien het feit dat ik al 40 was toen de tweede werd geboren.

Het was niet echt de planning, maar het was wel handig om mijn handen vrij te hebben voor de nieuwe baby. En grote broer kon lekker helpen bij het badderen en aankleden van zijn babyzusje en het zo bewust meemaken.

