Hande (29) trouwt met Duitse prins: ’We hebben samen een yoghurtbedrijf’

Op vakantie met je ex: is dat een goed idee?

Monique Westenberg liet via een Instagram post weten dat ze op bezoek gaat bij André Hazes, samen met hun zoontje André. „Om te kijken welke vorm we nodig hebben als gezin zullen we de aankomende weken samen zijn”, aldus Westenberg. Maar is het wel een goed idee om op vakantie te gaan met je ex?