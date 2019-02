Gaat jouw kind vandaag staken?

Youth for Climate roept Nederlandse scholieren op tot staken voor de toekomst. Maar niet iedereen is het ermee eens dat scholieren vandaag geen les volgen...

Klimaatspijbelen

Want is het echt een klimaatstaking of is het voor een aantal klimaatspijbelen? Het lijkt dat de meeste scholen toestemming geven, mits de leerlingen bewijzen dat ze ook echt hebben gedemonstreerd. Voor mij persoonlijk geldt: als ik een dagje niet naar school zou hoeven om te mogen demonstreren had ik het ook gedaan.

Het had me niet uitgemaakt of het dan bijvoorbeeld voor het klimaat zou zijn of voor het welzijn van dieren in de bio-industrie. Ik was waarschijnlijk ook echt gegaan (bewijs voor de docent) maar ik had het vooral als gezellig uitje met mijn vriendinnen gezien. Over jongens praten en zakken snoep eten in de trein (ook heel milieuvriendelijk toch?)

Weekend

Minister van Onderwijs, Arie Slob, vindt dat scholieren wel mogen staken maar niet op een schooldag. Ze kunnen ook staken in het weekend, dan hebben ze zelfs twee dagen om te staken. Maar volgens de Leerplichtwethoeven scholen kinderen onder de 18 die een dag verzuimen niet te melden bij de leerplichtambtenaar. Kans is dus dat weinig scholen melding maken.

Er is ook nog een verschil van klimaatsbewustzijn tussen leerlingen van verschillende schoolniveaus. Volgens docent-onderzoeker Adwin Bosschaart van de HvA laten vwo-leerlingen een veel hoger klimaatbewustzijn zien. Vmbo’ers daarentegen maken zich juist minder druk dan de rest van het land.

