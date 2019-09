'Voortdurende luizenplaag is te wijten aan lakse houding ouders'

We hadden hier thuis in totaal zes keer luizen, de afgelopen maanden. Het begon via mijn oudste dochter, een puber, die dagen op haar telefoon doorbrengt, het liefst in de buurt van haar vriendinnen en dan heel cosy met de hoofden bij elkaar. Als ik luis was, zou ik ook zo'n verblijfplaats uitkiezen. Lekker terwijl de meiden Instagrammen overhoppen van kapsel naar kapsel.

Gekmakende jeuk

Het sloeg uiteraard ook over naar de jongste (4). En uiteindelijk ook naar mij. Drie keer superdik en behoorlijk lang, blond haar. Alsof er een bordje Luizen wees welkom boven onze voordeur hing. Het kwam een paar keer terug en het is afschuwelijk, kan ik jullie vertellen. Eén luis is genoeg om een gekmakende jeuk te veroorzaken. En dan heb ik het niet eens over de mentale gevolgen, want alleen al praten over die beesten is voldoende om je hoofdhuid van je schedel te krabben.

Mondwater

Ik deed mijn beklag over de ongenode kleine gasten in de oma-app, een appgroep met de beide oma's, die maar wat graag op de hoogte worden gehouden van het wel en wee aangaande de kleinkinderen. „Mondwater! Ze kunnen niet tegen mondwater" appte mijn schoonmoeder. Ik liet het advies links liggen; ik zat een seconde na de eerste-luis-constatering al in de auto, om voor een klein vermogen kammen, lotion en preventieve shampoo bij de apotheek te halen. Met mondwater spoel je je mond maar.

Ondergoed

Het vereist niet alleen een financiële investering, luizen doden, maar ook tijd. Je legt op de vloer een enorm wit laken (zo zie je goed wat er uit het haar van je kind komt), daarop zet je een kruk en daarop je kind. In ondergoed. Dan ga je kammen met een luizenkam. Als het gros van de diertjes eruit is gekamd, zet je het haar in een dikke laag lotion. Dan kam je weer. Dan laat je het 15 minuten inwerken. Dan was je de lotion eruit en kam je weer. Al met al ben je zo anderhalf uur bezig. En daarna moet je nog wassen en stofzuigen.

Niet chique

Het komt natuurlijk nooit uit, qua planning, maar toch vind ik dat er geen enkel excuus is er niet meteen iets aan te doen. Als je je kind tóch naar school laat gaan terwijl je ze in de ochtend ontdekt, maak je van jouw probleem, het probleem van een ander. Luizen gaan niet vanzelf weg. Het worden er alleen maar meer en los van het feit dat je dat je kind niet kunt aandoen, is het ook niet chique naar je omgeving toe.

Hoezo moet jouw dochters balletgroepje blootstaan aan luizen, omdat het jou die dag niet uitkomt in te grijpen? Ik hoor mensen enthousiast over 'kammen, kammen, kammen'. Ik heb de duurste kam uit de apotheek gekocht en zie de neten gewoon blijven hangen aan de haren, ook al ga ik er zestien keer overheen. Kammen is prima, maar wél in combinatie met gif.

Bijstand

Wat ik me kan voorstellen, is dat gezinnen met een beperkt budget geen geld hebben om die dure lotion te kopen. Hoezo kost dit zo'n 17 euro per fles? Het moet veel goedkoper, vind ik. Of desnoods gratis voor mensen in de bijstand. Maar laten we stoppen met natuurlijke bestrijdingswijzen en halfbakken oplossingen waarin ik niet geloof.

Als een school kampt met een voortdurende luizenplaag is dat te wijten aan de lakse houding van ouders. Want ik denk dat heel veel ouders er te makkelijk over denken. En ik vind het onbegrijpelijk dat je je kind er ook maar een seconde te lang mee laat rondlopen.

