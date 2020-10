Ⓒ METjenneke

Een dure auto, een villa met zwembad of gewoon de rest van je leven niet meer werken...de meeste mensen weten wel wat ze zouden doen met een miljoen. Tamara Straatman (37) won ruim twee jaar geleden de jackpot in de Oudejaarsloterij. Daarmee was ze in een klap niet één, maar wel 10 miljoen euro rijker.