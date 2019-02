Gilly nam het recht in eigen hand, wat had jij gedaan in haar situatie?

De zaak tegen Emanuels zorgde deze week voor veel beroering en onbegrip. De vrouw zou maandenlang zijn getreiterd door hangjongeren in Hilversum. Ook sneuvelde er in 2017 een ruit van haar broodjes- en ijszaak in door toedoen van de jongeren.

Gefilmd

Uiteindelijk werd een confrontatie tussen de relschoppers en Emanuels gefilmd in augustus van dat jaar. Terwijl de Surinaamse vrouw wordt uitgescholden voor ‘kankerzwarte’ en te horen krijgt dat ze ‘terug haar boom in moet’, haalt zij uit pure frustratie uit naar de jongens met een stok van een dweil.

Volgens Emanuels had zij daarvoor een mandarijn tegen zich aangegooid gekregen. Ze vreesde dat de jongens haar zoontje van drie iets zouden aandoen. "Ik was alleen met een kind van 3 en een minderjarige medewerkster van 16. Ik was bang. Ik was gewaarschuwd dat ze ook priemen hadden. Wat als ik niet reageer op die gegooide mandarijn? Volgende keer is het een baksteen.

Lees nu op vrouw.nl: Gucci door het stof om 'blackface-trui'

Striemen

Ze vervolgde: “Ik ben naar ze toe gelopen met een dweil. Niet met de intentie om te slaan, maar om ze af te schrikken.’’ Volgens de Officier van Justitie had slachtoffer Chesney echter striemen op zijn arm en bloedde hij. Omdat ook zijn shirt en oordopjes stuk waren, vindt de Officier het redelijk dat Emanuels de schade vergoedt. Ook eist de OvJ dat Emanuels 200 euro vergoeding voor immateriële schade betaalt.

Naar aanleiding van het filmpje werd een van de jongens vervolgd voor belediging, maar ook Emanuels werd vervolgd voor de klappen met de stok. Dat leidde tot verontwaardigde reacties. Dit vertaalde zich in de rechtbank naar een immense publieke belangstelling en een solidariteitsbijeenkomst voor de deur van het gebouw.

Lees nu op vrouw.nl: Istahil werd op 6-jarige leeftijd besneden: ik huilde en gilde

Discriminatie

De zaak tegen de 19-jarige verdachte die Gilly beledigde, Bobby L., werd eerder aangehouden op verzoek van haar advocaat Richard Korver. L. werd vervolgd voor belediging, maar dat ging Korver niet ver genoeg. Hij wil dat niet alleen de jongen, maar ook zijn twee vrienden vervolgd worden. En dan ook voor discriminatie en gebruik van geweld.

De rechtbank erkende dat als de jongen nu berecht zou worden, een tweede zaak zinloos zou kunnen zijn. Vandaar dat die zaak is doorgeschoven naar het Hof.