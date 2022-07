Gaby (47) liet zich door haar masseur verleiden: ’Het was pure lust’

Geen sporter

„Zo rond m’n veertigste begon het. Iedere ochtend bij het opstaan was ik zo stijf als een plank. ’Je wordt een dagje ouder’, lachte mijn beste vriendin, gevolgd door het advies me eens lekker te laten masseren. Ik had dat nog nooit laten doen en had er meteen een goed gevoel bij. Ik ben geen sporter. Als mijn klachten konden worden opgelost met lekker op een massagetafel te gaan liggen, zou ik dolgelukkig zijn.

Ik ging online op zoek naar een goede masseur en schrok een beetje van de prijzen. Toen kwam ik op het lumineuze idee eens op Marktplaats te kijken. Misschien kwam ik daar iemand tegen die het er als hobby bij deed. Ik ben alleenstaande moeder en moet altijd op mijn geld letten. Als ik het daar voor de helft geregeld kon krijgen; waarom niet?

Het stikte van de advertenties die er allemaal prima uitzagen. Ik kwam uit bij een man die hier in de buurt werkzaam was. Hij zou een uur masseren voor een heel schappelijke prijs en de foto bij zijn advertentie vond ik er meer dan oké uitzien. Sterker nog; ik vond hem wel aantrekkelijk. Ik maakte een afspraak voor de week erna en ik merkte dat ik in de aanloop naar de massage toe, steeds vaker aan het mogelijke verloop dacht.

„Ik was op dat moment al een tijdje single en had ook al een tijd geen seks meer gehad. Dat heeft ongetwijfeld meegespeeld in het feit dat mijn fantasie een beetje met me aan de haal ging. Voor ik naar mijn afspraak vertrok, zorgde ik dat ik er tiptop uitzag. Dat viel de masseur blijkbaar op. Hij stelde zich voor en ik voelde direct een seksuele spanning tussen ons. Hij keek me nét iets te lang in mijn ogen aan.”

De massage was geweldig. Hans vroeg mij van alles, ook over mijn privéleven, terwijl hij zijn krachtige handen over mijn lijf liet gaat. Ik genoot van zijn aandacht. Na afloop vroeg hij of ik nog iets wilde drinken. Hij zette een kop thee voor ons en we kletsten verder. ’Je hebt een heel goed lijf’, zei hij toen, met een bepaalde toon in zijn stem. Dat was het moment waarop ik wist dat het zou uitdraaien op seks.

„Ik heb even getwijfeld, maar niet lang. Zeker: ik was bij een masseur in huis. Daarvan mag je toch verwachten dat hij niet met zijn cliënten het bed deelt. Maar ik was ook gewoon een volwassen vrouw met behoeften. Het kon mij niets interesseren dat die bevredigd zouden worden door de man die ik zojuist nog had betaald voor zijn diensten.”

Hans begon voorzichtig met me te flirten. Ik had alle tijd om zijn huis te verlaten, maar deed het niet. Ik flirtte terug. ’Kun je me aanwijzen waar nou precies het probleem in mijn nek zit’, vroeg ik. Hij kwam achter me staan, liet zijn handen op mijn schouders rusten en ik voelde zijn harde geslachtsdeel tegen mijn rug aan. Er ontsnapte me een zucht van spanning. Op dat moment liet hij zijn ene hand via mijn hals onder mijn shirt glijden. Krachtig pakte hij mijn rechterborst vast.

Ik draaide me om en hij begon me te zoenen. Gretig zoende ik terug. Hij kleedde me uit en ik maakte zijn broek los. Het was pure lust, we besprongen elkaar op een bijna dierlijke manier. De seks was lekker, héél lekker zelfs. De manier waarop hij me klaar liet komen ook. Pas daarna realiseerde ik me wat er gebeurd was. Wat wist ik nou van Hans? Was hij getrouwd? Deed hij dit vaker? Ik was in elk geval blij dat we het met condoom hadden gedaan.

Een beetje confuus stapte ik in mijn auto. We hadden elkaar bij het afscheid ’tot snel’ gewenst, maar ik wist zeker dat ik het bij deze ene keer zou laten. Het was heerlijk geweest en heel spannend, maar ik moest er niet aan denken dat Hans en ik dit op regelmatige basis zouden doen; ik zou hem nooit vertrouwen en wilde niet dat er misbruik van me gemaakt werd.

Het is nu zes jaar geleden en ik denk er nog regelmatig aan. Mijn huidige vriend heb ik er nooit over verteld. Alleen mijn beste vriendin durfde ik het toe te vertrouwen. Heel soms kijk ik wel eens of Hans nog actief is op Markplaats, hij was een echt goede masseur namelijk. Ik heb volledig ingestemd met wat er gebeurde, maar achteraf is het natuurlijk wel een beetje bizar geweest. Bizar, maar ongelooflijk opwindend.”

