Daar gaat ze…liedjes om te huilen

Ik had eigenlijk willen schrijven over de opening van een restaurant in Amsterdam. Meestal ga ik niet in op z'n invitatie; ik zou dichtgroeien. Maar soms staat er '+1'. Dan mag de meneer in mijn leven dus mee. Of een van mijn kinderen, collega’s of vriendinnen. Werk wordt dan opeens gewoon een leuk etentje.

De hele kaart

Daar had ik dus over willen schrijven. Over hoe heerlijk de eerste twee gerechten waren, zo lekker dat toen de ober vroeg of we nog een portie wilden, wij meteen 'Ja graag!' riepen. En hoe we daarna pas ontdekten dat de menukaart geen keuzemenu was, maar dat we de hele kaart voorgeschoteld kregen. Dat dus een beetje proeven van ieder gerecht verstandiger was geweest want nog vijftien bordjes te gaan...

Afijn, ik had willen schrijven dat, mocht je in Amsterdam zijn, Carstens in de Hasselaerssteeg een aanrader is en hun carpaccio van dungesneden biet, de Hollandse garnalen in kropsla, de Baambrugse big en het koffieschuim met koffiechips al helemaal.

Bus van links

Maar ik heb vannacht amper geslapen en kan me er eigenlijk niet toe zetten. De hele nacht denderden er dubbeldekkers over mijn netvlies. Grote rode bussen die niet zagen dat een meisje in een houtje-touwtjejas met een bos krullen niet goed naar links keek. Omdat ze gewend is aan verkeer van rechts.

Tussendoor zaten flarden Britse detectiveseries van seriemoordenaars die het op jonge vrouwen hebben voorzien. Misschien was het ook niet zo handig om nou net deze week op Netflix Happy Valley te gaan bingewatchen, over een griezel die op het Engelse platteland in de rondte loopt te moorden.

Schapenboer

En ondertussen zong Meryl Streep in mijn hoofd: Slipping through my fingers, Do I really see what's in her mind. Each time I think I'm close to knowing, she keeps on growing. Slipping through my fingers all the time (ABBA).

Tegen een uur of 5 uur in de ochtend zat ik te huilen in de badkamer en vond ik mezelf tegelijkertijd een aanstelster; mijn dochter is immer niet geëmigreerd naar Australië, waar ze ergens in de outback woont met een schapenboer.

Wijn

Ze gaat slechts vier maanden op uitwisseling naar Londen. Nog voor de zomer is ze weer terug, om mijn lippenstift te 'lenen', mijn krullenolie op te maken, mijn nieuwe schoenen alvast 'in te lopen' en mijn wijn op te drinken.

Dus kom op Hurkmans, dramaqueen, denk aan die moeders die in All You Need is Love hoopvol zitten te wachten tot de deuren opengaan en ze eindelijk hun kind in hun armen kunnen sluiten dat ze soms al tien jaar niet hebben gezien.

Weekendtas

Twee weken geleden schreef ik dat ik haar miste terwijl ze nog niet eens weg was. En nu pak ik mijn weekendtas om haar weg te brengen. 'Veel plezier in Londen', zeggen mijn collega’s. Maar ik heb nog nooit zo weinig zin gehad in een weekendje weg.

Zijn het die vier maanden dat ze weg is? Ik ben zo in Londen als het moet. En zij is zo thuis als ze daar zin in heeft. Ze hoeft maar een app te sturen en ik boek een ticket. Of is het dat ze me eigenlijk niet meer zo nodig heeft? Ze volwassen wordt?

Aan mijn hand

Ze wandelt niet meer aan mijn hand naar de kinderboerderij. En over vier maanden is ze weer iets volwassener. Terwijl het toch echt gisteren was dat we samen voor de 85ste keer in de maand naar Assepoesje, asssepoesje keken.

Als het zo moet, ken ik nog wel een paar sentimentele liedjes. Ik kan er een playlist van maken. Dochters van Marco Borsato, Terwijl jullie nog bij me zijn van Ali B., Jouw liedje van Claudia de Breij en - momenteel mijn absolute favoriet en de komende maanden mijn lijflied - Brief aan iemand die ik nooit heb gekend van Van Dik Hout:

Wilt u waken als ik weg ben

Als ze alleen ligt in de nacht

Haar fiets een beetje sturen in de drukte overdag

Wieg haar slapend in uw armen

Tot ze al haar dromen vindt

En houdt u haar de komende tijd nog een beetje uit de wind.

Playlist

Nou ja dat dus. Ik kook even niet vandaag. Ik ga zitten huilen in een hoekje met mijn sentimentele liedjes op een koptelefoon. En mocht jij nummers hebben om aan mijn playlist toe te voegen... Ik HOOR het graag!