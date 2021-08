Daghoroscoop 18 augustus - Emoties kunnen hoog oplopen, Stier!

VANDAAG JARIG

Succes in je werk kan jou in een ander, beter, sociaal circuit hebben gebracht, waardoor je meer gefocust bent geraakt op relaties. Verander dit jaar de dingen in je leven die je al eerder wilde veranderen. Neem initiatief, probeer mensen mee te krijgen en lukt dat niet, ga dan je eigen gang.

RAM

Je kunt te maken krijgen met getouwtrek tussen je werk en de wensen van huisgenoten. Houd je aan je verplichtingen, wat er ook op de loer ligt. Een juridische kwestie, relatieprobleem of concurrentie is gebaat bij nader onderzoek.

STIER

Het kan een belangrijke dag worden voor degenen die eind april zijn geboren. Probeer tactvol en diplomatiek te blijven als emoties hoog oplopen. Een prima dag voor een sollicitatiegesprek. Studenten kunnen een mooi cijfer behalen.

TWEELINGEN

Luister, tenzij je op ruzie uit bent. Het zal misschien niet jouw keuze zijn om de dag zo door te brengen, maar je partner heeft behoefte aan steun en goede suggesties. Af en toe een compromis of opoffering is nodig in elke relatie.

KREEFT

Relaties kunnen opbloeien en voor langdurige, waardevolle contacten zorgen. Binnen de familie vinden vrolijke ontmoetingen plaats en je kunt een positieve invloed uitoefenen op een gebeurtenis die binnenkort plaatsvindt.

LEEUW

Het opvolgen van instructies kan je hoofdpijn bezorgen. Het zal niet genoeg zijn om je best te doen. Ingewikkelde handelingen en gedetailleerde voorschriften vereisen een verstandige aanpak. Denk na voor je aan de slag gaat.

MAAGD

Jouw verlangen naar plezier kan botsen met ernstiger zaken. Probeer werk en plezier echter niet te combineren, want het resultaat zal onbevredigend zijn. Fouten worden vandaag snel gemaakt, dus houd het hoofd er goed bij.

WEEGSCHAAL

Houd er rekening mee dat de kans klein is dat anderen naar jouw ideeën en suggesties zullen luisteren. Een communicatiestoring bedreigt ook het huiselijk leven. Kwesties die veel tijd kosten, zullen besproken moeten worden.

SCHORPIOEN

Vraag je af wat het beste voor jou is als je agenda volstaat en veel mensen een deel van jouw tijd opeisen. Vraag je ook af hoe het met je gezondheid is gesteld. Je maakt een kans een virusinfectie op te lopen. Mijd rokers.

BOOGSCHUTTER

Impulsiviteit en passie kunnen sterker zijn dan gezond verstand en dat kan kostbaar uitvallen. Het lijkt verstandig om een vriend(in) mee te nemen als je inkopen gaat doen. Luister als deze een zinnig commentaar heeft.

STEENBOK

Er kan de komende dagen sprake zijn van verwarring of miscommunicatie. Je zult helder en bondig moeten zijn in gesprekken met vrienden en familie. Ook vergeetachtigheid kan je vandaag parten spelen.

WATERMAN

Neem een dag vrij als je je uitgeput voelt, zodat de batterij kan opladen. Doe wat klussen in of rond het huis die kostbare reparaties door een vakman kunnen voorkomen of de waarde van je bezit doen toenemen.

VISSEN

Een gevoel van onzekerheid kan je bekruipen. Het kan moeite kosten je aandacht bij één onderwerp te houden. Studenten zullen zich extra moeten inspannen voor een lening of beurs. Geef vandaag geen geld uit en leen het evenmin.

