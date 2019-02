Carol (60) hertrouwde: Mijn ex-man hield een speech

Ik groeide op in… ,,een gemeenschap van Jehova's getuigen in West-Virginia, Verenigde Staten. Als 17-jarig meisje trouwde ik met mijn beste vriend, die ook Jehova's getuige was. Anderhalf jaar later brak ik met het geloof en verliet de gemeenschap. Ik werd verstoten, ook door mijn familie. Ik moest mijn hele leven opnieuw opbouwen, dat vond ik heel zwaar. Ik ging een wilde periode in en leerde een coole Amsterdamse vrouw kennen. Zij nodigde mij uit om naar Amsterdam te komen: dat was mijn redding. Ik was zó blij om ver weg te zijn van mijn verleden."

In Amsterdam… ,,leerde ik de vader van mijn kinderen kennen met wie ik twintig jaar getrouwd ben geweest. Mijn huidige man Ronald kende ik toen ook al van de sportschool. We vonden elkaar destijds helemaal niks, maar na de scheiding sloeg de vonk opeens over. Vrij snel kregen we een relatie en nu zijn we al meer dan twaalf jaar samen. In 2017 liep het niet zo lekker en waren we even uit elkaar. Dat was heftig, maar hierdoor beseften we wel wat we voor elkaar betekenden. Om onze toewijding en liefde te bezegelen, vroeg Ronald mij ten huwelijk. Ik zei meteen: 'Ja!'"

Mijn trouwjurk… ,,kocht ik in anderhalf uur. Dat ging zo snel! Misschien ook door mijn leeftijd. Je kent jezelf en weet wat je leuk vindt en wat goed staat. De jurk was mooi en bescheiden: it was really me, haha! Op de dag van de bruiloft reden Ronald en ik in een Dafje naar de locatie. Die was op een natuurrijk eiland in Rotterdam. Ronald en ik hebben een heel goede band met onze ex-partners en mijn ex-man hield een prachtige speech. De liefde was echt voelbaar, het was een bruiloft met een boodschap."

Mijn geloof in de liefde… ,,ben ik nooit verloren. Er lopen meer mensen rond waar je verliefd op kunt worden, maar Ronald is de partner die ik kies om de rest van mijn leven mee door te brengen. Het is wel belangrijk dat we bewust blijven kijken naar waar we mee bezig zijn en nadenken over hoe het nu gaat tussen ons. Misschien moeten we daarvoor elk jaar opnieuw trouwen en afspraken maken."

