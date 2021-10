’Al tien jaar kan ik niet de moeder zijn die ik wil zijn’

Premium Lifestyle

Binnenkijken: Marokko meets Ibiza in Hoofddorp

De een is nieuwsgierig, de ander zoekt inspiratie, maar we kijken allemaal graag naar hoe een ander woont. Deze week zijn we te gast bij Shannah en Jurriaan Vreeburg en haar gezin in een rijtjeshuis in Hoofddorp waar het non-stop vakantie is.