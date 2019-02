Sweet 16... 'Een brommobiel? Wat is er mis met een scooter?’

Gisteren zag ik op Instagram dat Sem een verjaardagscadeautje had gehad: een 45-km auto, de puber was 16 geworden en daar hoort iets groots en meeslepends bij. Sems nieuwe ride zag er ongelooflijk vet uit; nauwelijks van een gewone auto te onderscheiden. Hij heeft vanmorgen ongetwijfeld een onuitwisbare indruk op zijn vrienden gemaakt. Zo'n ding werkt onder pubers wel statusverhogend natuurlijk.

Onoverwinnelijk

Ik snapte wel dat hij zijn beide ouders gelijktijdig om de nek vloog (ontroerende beelden!), maar daar hield mijn begrip wel op. Waarom is het in Nederland toegestaan dat 16-jarigen in dergelijke brommobielen mogen rijden? De gemiddelde 16-jarige beschouwt zichzelf als onoverwinnelijk; sterven doen ze pas als ze 100 zijn. Om die groep nou zonder enige écht gerichte rijvaardigheidscursus de weg op te laten gaan: doodeng!

Brommobielen mogen niet op autowegen komen, want hier geldt een minimum van 50 km per uur. Maar omdat een brommobiel niet op het fietspad past, verwijst de overheid ze naar de rijbaan, waar je 80 km per uur mag. Blijf in je 'normale auto' maar eens rustig achter zo'n wagentje hangen op een loeilange weg… Je hebt verdorie niet je rijbewijs B gehaald om je snelheid te laten minderen door een verwend rijkeluiskindje in een brommobiel.

Extra cursus

José de Jong van Veilig Verkeer Nederland geeft ouders die hun kinderen een brommobiel cadeau doen het advies dat mét een extra cursus bij een rijschool te doen. "Het is een advies, dit verplichten gaat ons te ver. Naast brommobielen zie je tegenwoordig ook omgebouwde auto's (MMBS, motorrijtuigen met beperkte snelheid) in het verkeer; dat vinden we echt gevaarlijk. Deze auto's kunnen maar 45 km/u, maar zijn, los van het ontbreken van een nummerbord, niet van een gewone auto te onderscheiden. Deze voortuigen worden binnenkort verboden."

Mijn zoon (17) is nu bijna een jaar wekelijks bezig met rijlessen. Naast de praktijk is er ook aardig wat tijd in theorie gaan zitten en ik heb hem zien groeien. Naast mij in de auto kijkt hij niet langer alleen maar op zijn telefoon; hij kijkt mee met mij. Rijdt er iemand achter ons? Naast ons? Hij tikt me op mijn vingers als ik me niet aan de snelheid houd. Het automatisme sluipt er steeds krachtiger in; maar dus wél na talloze uren les dus.

300 kilo

Het automatisme dat hij begint te krijgen, heeft een 16-jarige in een brommobiel niet. Jazeker, ze hebben hun scooterbewijs. Maar dit ís dus geen scooter. Dit is een auto met een gewicht dat zomaar drie keer hoger is. En dus ook véél meer schade kan aanrichten. Een kind vertelt het mogelijk niet na als het door een gepimpt wagentje van 300 kilo wordt aangereden. Maar ook als een brommobiel op een 80 km weg wordt ingehaald door een 'gewone' auto (vaak is het verschil amper te zien) ontstaan er levensgevaarlijke situaties.

Ik pleit ervoor dat je, om in een 45 km auto te mogen rijden, een aparte cursus moet volgen. Dat 16-jarigen doordrongen zijn van het feit dat ze in een potentieel dodelijk wapen rijden. Dat ze dus niet drinken en rijden. Of blowen en gaan. Dat ze niet afgrijselijk harde muziek kunnen draaien, want dan hoor je de rest van het verkeer niet meer. Dat ze niet roekeloos kunnen doen. En misschien pleit ik ook wel voor wat gezond verstand bij ouders. Je kind is 16; vind je het zelf normaal dat ze dan al een auto krijgen? Wat is er mis met een scooter? Maar goed, dát is een keuze in opvoeden natuurlijk.

