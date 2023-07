Judith: ’Verwijderd worden uit de geboorteakte van je kind raakt je in je kern’

Rake klappen

De nieuwskoppen berichtten afgelopen weekend dat in de Noord-Italiaanse stad Padua 27 moeders uit de geboorteakte van hun kind(eren) zijn geschrapt. Je bent als niet-biologische moeder formeel niet meer de ouder van je kind. Je mag - als je de regelgeving strikt hanteert - niet meer je kind van school halen; je bent een soort babysitter van je eigen kind geworden. Een kind heeft dan formeel een ouder minder. Daar wordt het vast dolgelukkig van.

Het nieuwe beleid van de Italiaanse premier Giorgia Meloni deelt rake, ziekmakende, klappen uit aan lesbische moeders, maar ook mannenparen moeten het ontgelden: één van hen is de vader, de ander moet een adoptieprocedure doorlopen (net als in Nederland, overigens). Alle verworven rechten zijn met een strakke swipe weggeveegd, met de steun van de kiezers.

Dichtbij huis

Dat dit in Italië gebeurt (wederom een EU-land), steekt. Op amper 800 kilometer van huis. De gehoopte felle, afkeurende reacties vanuit de EU blijven uit. Ook vanuit Nederland. Dit steekt nog meer. Het bericht van de NOS stond vanmorgen bovenaan de site, inmiddels bungelt het ergens onderaan. We kijken weg: het bystander effect bewijst zichzelf opnieuw. Mensonwaardige wentelingen vinden plaats en we stappen niet opzij. Ik word er misselijk van.

Mijn vrouw wordt straks voor de tweede keer moeder, net als ik. Zij heeft ons dochtertje gedragen, ik draag ons zoontje. Ik kan mij niet voorstellen hoe deze Italiaanse ouders zich moeten voelen: het recht ontzegd worden de ouder van je kind te zijn. Dit raakt je in je kern. Laten we elkaar alsjeblieft in onze waarde laten en elkaar eraan herinneren dat we de rechten waar we in Nederland voor gestreden hebben echt moeten koesteren. En laten we niet wegkijken wanneer deze bedreigd worden.

Bovenstaande tekst deelde Judith afgelopen weekend op LinkedIn. Met haar toestemming hebben we het hier op VROUW gedeeld.

