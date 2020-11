Natuurlijk zijn de verhaaltjes over Jip en Janneke ouderwets. Ze zijn namelijk ook best oud. Maar we hoeven toch niet alles weg te gooien waar we nu anders over denken? Zo ben ik er persoonlijk bijvoorbeeld ook geen voorstander van om kinderen van vijf, zes jaar oud te vertellen dat het een goed idee is om zonder begeleiding bij een sloot te spelen, of met wildvreemde mannen mee te gaan.

En dat Janneke in het bezit is van een ‘negerpop’ genaamd ‘Kroesje’, daar gaan ieders tenen tegenwoordig (terecht) krom van staan. Maar dan nog lijkt het me niet de bedoeling het verleden uit te vlakken, maar moeten wij, als ouders en leraren, dit soort verhalen juist duiden.

Update

Natuurlijk, we zouden Jip & Janneke een update kunnen geven waarbij Janneke niet langer het buurmeisje is maar buurpersoon met baarmoeder, en Jip zich identificeert als een dolfijn met een bolhoed, maar dat lijkt me wat overtrokken. Jip en Janneke zijn juist perfecte stof voor een goed gesprek over rolverdeling en verschillen in tijd en mening.

Je kunt nu eenmaal niet jong genoeg leren zelf na te denken, en je kunt kinderen prima uitleggen waarom zaken in die verhalen vaak anders waren dan nu. Zelf heb ik nog zo’n mooi, dik verzamelboek van Jip en Janneke op zolder liggen wachten tot ik die ooit aan mijn kleinkind zal kunnen voorlezen.

Weet je wat ik pas echt ouderwets vindt? Politiek die bepaalt welke boeken wel en niet in de bieb horen. Laat mensen zelf kiezen wat ze hun kinderen voorlezen. Maar als we het dan toch hebben over ‘achterhaalde ideeën die de tere kinderziel indoctrineren’, zou ik er zelf eerder voor pleiten alle religieuze boeken uit de bieb te halen. Zo achterhaald.

Dan niet

Het is heel simpel: Als je Jip & Janneke saai vindt, dan lees je het niet voor. En dan ga je niet op sociale media huilen over het feit dat een hoop mensen vinden dat je een enorme zeur bent als je in tijden van een pandemie en religieuze aanslagen een probleem verzint over de cultuurhistorische context van een kinderboek.

Maar goed, mensen voelen zich tegenwoordig al snel ‘lastig gevallen’ als iemand het niet met hen eens is. Dat was wel anders in de tijd van Jip en Janneke, toen konden we nog tegen een stootje. Dus houd eens op met die boeken inquisitie. Plaats het in z’n tijd, Jip en Janneke zijn gewoon twee grappige, ondernemende kinderen. Pardon. Buurmensen met en zonder baarmoeder.

En verder heb ik nog een bindende boekentip voor eenieder die het in zijn hoofd haalt om te gaan zeuren over Nijntje, Suske en Wiske of Sjors en Sjimmie: ‘Rupsje Nooitgenoeg’ staat volgens mij nog gewoon in elke bieb.