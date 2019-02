Linda: Pas toen ik een vrouw was, werd zij ook verliefd op mij

"In 1990 begon ik met werken in een slachthuis in Weert. Ik had een opleiding vleesbewerking gedaan mede omdat in de vleesindustrie het grote geld lag, geld dat ik nodig had voor mijn hobby's: een eigen paard en (leren) vliegen. Op mijn werk ontmoette ik Rita, op de uitsnijderij waar karkassen verdeeld worden tot verkoopklare onderdelen.

Meisjes

Het was, van mijn kant, liefde op het eerste gezicht: ze was mooi, intelligent, eerlijk... Dingen die ik waardeer en zoek in een partner. Maar ik wist ook al vanaf mijn 7e dat er iets 'niet aan mij klopt', dat er iets 'ongelofelijk fout' zit.

Zo keek ik anders naar meisjes dan de jongens uit mijn klas. Ik vond ze ook leuk maar wilde nog liever zijn zoals zij. Maar ik had geen tijd om uit te zoeken hoe en waarom: mijn moeder dronk, mijn vader was er amper vanwege zijn werk en ik moest het huishouden draaiende houden.

Verliefd

Eenmaal volwassen was ik zo verliefd op mijn collega dat ik shifts ruilde enkel om bij haar in de buurt te zijn. We praatten letterlijk over koetjes en kalfjes want dat was haar wereld, als boerendochter uit Noord-België.

Ze vertelde over pinken, vaarzen, Schotten en over de verschillende soorten stallen op hun melkveehouderij. Maar zo geïnteresseerd als ik in Rita was, was zij helaas niet in mij. En dat liet ze weten ook. Om die reden nam ik na drie jaar ontslag.

Transitie

Ik ging in militaire dienst en Rita raakte op de achtergrond, maar echt weg was ze nooit. In 2010 besloot ik mijn transitie in te gaan van man naar vrouw en raakte ik ook nog eens - vijf jaar - dakloos. Op het moment waarop ik weer een woning had, mocht ik ook aan de hormonen en kwam mijn verliefdheid, schijnbaar uit het niets, terug. En net zo heftig als toen.

Dus toen er een reünie van het slachthuis was, ging ik. Hoewel Rita er niet was, waren collega's die bij haar in de buurt woonden er wel. Natuurlijk moest iedereen wennen aan mijn nieuwe ik, maar ze deden normaal en we hadden het onder andere over Rita.

Samenwonen

Iedereen wist nog goed dat ik destijds zo verliefd op haar was. Dat ik nog altijd verliefd was, hield ik echter voor mij. Maar drie dagen na de reünie gebeurde er een wonder: Rita belde! Of ik wat wilde gaan drinken? Ze was nu wel geïnteresseerd want... ze valt op vrouwen!

Haar ouders zijn helaas niet heel erg blij met haar keuze; ze zijn behoorlijk conservatief en bovendien valt in hun dorp alles op. Maar Rita en ik zijn ondertussen twee jaar samen en in de weekenden werk ik mee op de boerderij. En over niet al te lange tijd gaan we samenwonen!"

