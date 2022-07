Welk cadeautje moet ik kopen voor juf of meester? Hier vind je de leukste tips

De zomervakantie komt steeds dichterbij. Aan het einde van het schooljaar worden leerkrachten vaak in het zonnetje gezet. Heb je nog geen inspiratie? VROUW heeft misschien wel een paar hele leuke tips voor je.

Bekijk ook: Schoolpleinmaffia

Cadeautip 1: Verzorgingsproduct

Een product om het lichaam te verzorgen is altijd leuk om te krijgen. Bijvoorbeeld een bodylotion, een showerfoam of een handcrème in een vrolijke verpakking. Dit kan de juf of meester het hele jaar door gebruiken.

Cadeautip 2: Giftcard

De giftcard is een goede oplossing als je niet zeker weet waar de juf of meester van houdt. Bijvoorbeeld een fashion-giftcard of tuin-giftcard, altijd fijn om achter de hand te hebben.

Cadeautip 3: Tekening

Is jouw budget beperkt, dan is een tekening gemaakt door jouw kind of een gekleurde kaart met een lieve boodschap een mooi en persoonlijk cadeau.

Cadeautip 4: Waterfles

Een mok of waterfles. Die gebruiken de juffen en meesters het hele jaar door. Of een variant hierop: koop een witte mok en porselein verf. Laat je zoon of dochter een tekening schilderen op de mok.

Cadeautip 5: Kaars

Een (geur)kaars met een kaartje erbij. Je kan het zo gek maken als jij wilt. Bijvoorbeeld een geurkaars in een glazen potje of een gewone kaars versierd met lintjes.

Cadeautip 6: Boekenbon

We zagen op Twitter een tweet voorbij komen van een juf die zich afvroeg waarom ze cadeautjes moest krijgen bij het einde van het schooljaar. Ze doet toch gewoon haar werk, zo was haar mening. Als ze dan toch iets moest krijgen dan zou ze graag een boekenbon ontvangen die ze dan weer kan inruilen voor een boek voor de kinderen. Doe er je voordeel mee!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.