Janna wantrouwde haar verloofde en ging hem stalken: Wat bezielde me?

"Achteraf begrijp ik niet wat me bezielde. Ik snap niet eens waarom ik ooit op Kai viel. Hij is niet knap, niet sociaal en zeker niet de makkelijkste. Toch hield ik zoveel van hem dat het een obsessie werd en ik hem zelfs ging stalken. Ik kocht extra simkaarten en belde Kai wel zes keer per dag anoniem op. Zo controleerde ik of hij, zoals beloofd, thuis was.

Ondergoed

Soms hoorde ik achtergrondgeluiden, zoals café-geroezemoes of bestekgekletter. Ik besnuffelde gedragen ondergoed en shirts uit de wasmand. Rook ik vrouwenparfum? Ik doorzocht de kliko en badkameremmer. Lagen er geheime briefjes? Kassabonnen van de bloemist of misschien de juwelier?

Ik ontmoette Kai toen ik hem de weg vroeg naar een woning die ik wilde huren. We raakten aan de praat en hij wachtte op me tijdens de bezichtiging. Daarna gaf hij tips over het huurcontract. Kai nam me onder zijn hoede. Het was fijn om iemand te kennen in de voor mij nieuwe stad.

Lees nu op vrouw.nl:Trakteren en lunchen op school... hoe feestelijk is dat nog?

Eerste zoen

Ik kookte voor hem, hij reed me rond in de omgeving. We hadden het gezellig. De eerste zoen was magisch. Ik keek in zijn blauwe ogen en was zo dankbaar voor hem. Ik was verliefd en hij zag mij ook helemaal zitten. Toen de woonruimte niet beviel en Kai me vroeg bij hem in te trekken, leek me dat heerlijk. Vier maanden na onze kennismaking woonden we samen.

Dat ging fantastisch. Ik studeerde en werkte in de weekenden in een winkel. Kai ontwikkelde als zzp’er thuis software. Na een lange schooldag stond thuis het eten klaar en was het gezellig. We vreeën veel en maakten lange wandelingen. Ik houd van de bossen. En daar, onder een spar, vroeg Kai me ten huwelijk. Ik zei: 'Ja!'.

Lees nu op vrouw.nl: Tineke werd na 17 jaar verlaten: zoiets red je niet alleen

Narcistische trekjes

Na een paar maanden samenwonen leerde ik dat Kai een einzelgänger en een computerfreakis. Daar kon ik mee leven. Ook zijn narcistische trekjeszag ik door de vingers. Hij vindt zichzelf veel slimmer dan de rest van de wereld, er zijn maar weinig mensen die hij respecteert. Maar deed hij niet alles voor me?

Regelmatig verraste hij me met een mooie lipstick. Ik vond hem schattig. Kai was geen standaardman. Wel vond ik het vreemd dat hij ’s avonds vaak vlug zijn laptop dichtklapte wanneer ik hem passeerde of een kus gaf. Eén keer zag ik een gesprek tussen hem en ene Sharon, maar volgens Kai was ze een collega met wie hij een nieuwe applicatie ontwierp.

Uitstellen

Ik zocht er niets achter. We waren verloofd. Kai hield van me. Ik zag vast spoken. Ik verheugde me op mijn huwelijk, wilde mezelf en mijn ouders bewijzen dat het goed met me ging. Toch twijfelde ik steeds meer.

Moest ik hem niet eerst beter leren kennen? Wat als die Sharon helemaal geen collega was? Mijn moeder en broer adviseerden me de bruiloft uit te stellen en eerst wat meer te genieten. Ik was koppig. Ik had nog vijf maanden tot de grote dag. Dan wist ik vast meer.

Pornofoto

Telkens als ik iets vreemds zag, had Kai daar een antwoord op. Dat hij zeker tien keer per maand bleek in te loggen op een datingsite, betekende niet dat hij een vrouw zocht. Hij werkte als freelancer voor deze site, had er ook een profiel, maar dat was omdat hij alleen zo bugs kon ontdekken en software kon updaten.

De pornofoto die ik vond was een virus omdat hij zoveel sites bezocht voor zijn werk. Achteraf bleek alles gelogen, maar destijds geloofde ik hem. Zijn verhalen waren continu waterdicht. Toen ik naast hem zat en er een appje binnenkwam, begreep ik volgens hem de context compleet verkeerd.

Lees nu op vrouw.nl: 'Daarom ben ik fan van de CITO-toets

Lingerie

Er stond: Het was fijn om je weer vast te houden. Volgens Kai ging dat om een troostende knuffel omdat de nieuwe relatie van zijn ex was geklapt. Ik wilde hem zo graag geloven. Toch ging ik beter op hem letten. Ik schreef de kilometerstanden van zijn auto op. Soms had hij op dagen dat hij 'gewoon thuis werkte' wel 200 kilometer gereden!

Ik wilde zo vreselijk graag dat ons sprookje waar was. We hadden het toch goed? Als ik meer mijn best deed, zag Kai vanzelf wel dat ik zijn droomvrouw was. Ik viel een paar kilo af en kocht nieuwe lingerie. Ook besloot ik hem te volgen. Als ik weg was, reed hij naar wegrestaurants, waar hij met andere vrouwen voor het raam zat.

James Bond

Thuis jokte ik dat 'een vriendin' hem daar had gezien, maar Kai antwoordde steevast zelfverzekerd dat hij had geluncht met een zakenrelatie. Dat hij daarna een paar uur 'kwijt' was, drukte ik weg. Twee keer huurde ik een auto om onzichtbaar te blijven. Ik voelde me net James Bond.

Vooral toen een buurtbewoner de politie had gebeld en er op mijn raampje werd getikt. Ik schaamde me rot en ben met een smoes snel vertrokken. Ik stond ergens met een sjaal over mijn hoofd en een zonnebril op om de hoek te loeren.

Lees nu op vrouw.nl: Nooit meer de fout in: zo style je jouw wenkbrauwen

Incontinentieslip

Of ik verging uren van de kou of honger in een portiek of auto. Ik droeg zelfs een incontinentieslip, zodat ik daarin kon plassen als dat nodig was. Nu denk ik: 'Waar was ik mee bezig?' Ik was zo gefixeerd op Kai. Maar zekerheid kreeg ik al die tijd niet.

Ik zocht hackers, mensen die wilden inbreken in zijn mail of die voor mij een Keylogger in zijn telefoon wilden installeren, zodat ik een kopie van al zijn appjes kreeg. Dat lukte niet. En ik kon simpelweg mijn vinger niet op Kai’s verhalen leggen. Was alles dan toch waar? Mijn toekomst vergooien om mijn vermoedelijk schizofrene gedachten kon ik ook niet.

Datingsite

Uiteindelijk vroeg ik mijn beste vriendin of ze me wilde helpen. Ik legde haar alles uit. Ze begreep het. Samen maakten we een profiel op de datingsite aan van zijn ideale vrouw: Naomi. Zij hield van zijn lievelingsfilms, las het boek dat hij thuis las. Haar lievelingsgerecht was een kaaspannenkoek, net als dat van hem.

Natuurlijk hapte hij toen mijn vriendin hem benaderde als 'Naomi'. Urenlang kletsten ze met elkaar. Ik briefte mijn vriendin vooraf hoe ze Kai kon paaien. Het vreemde was dat hij op internet eerlijk schreef dat hij in een relatie zat. Wel een zeer ongelukkige, volgens hem. Hij vertelde dat hij door Naomi overwoog een frisse start te maken: zij was zijn droomvrouw.

Lees nu op vrouw.nl: Over en uit... 6 opmerkelijke manieren om het uit te maken

Printscreens

Avonden lang zat ik tegenover Kai in onze woonkamer, ieder op onze eigen laptop, mijn trouwsluier in de doos achter ons. Hij loog dat hij werkte. Ik deed alsof ik studeerde, maar las telkens de printscreens die mijn vriendin me om het half uur stuurde van haar gesprekken met hem.

Pagina’s vol gingen over mij. Hoe hij hoopte dat ik anders was geweest. Dat zijn verliefdheid weg was. Hoe hij zich verplicht voelde voor mij te zorgen, omdat ik geen woonruimte meer had. Dat hij mijn spijkerbroeken en laarzen veel te mannelijk vond.

Geschokt

Dat ik houterig bewoog. Ik was woest en vooral geschokt. Af en toe wankelde ik naar de keuken om bij te komen en Kai de indruk te geven dat hij rustig kon kletsen en ik nergens bij betrokken was. Dan propte ik uit frustratie een paar lepels ijs naar binnen of zette een fles wijn aan mijn mond.

Hoe kón hij dit allemaal delen met een volslagen vreemde? Tegelijkertijd was ik radeloos van het idee dat ik mijn ouders en vrienden moest vertellen dat de bruiloft niet doorging. Alles was al geboekt! Mijn tante had speciaal voor mij een trouwjurk genaaid. Iedereen was zo met me bezig.

Pikante foto’s

Ik móést van mezelf duizend procent zeker weten hoe Kai over me dacht voordat ik alles cancelde. Was zijn geflikflooi allemaal branie en haantjesachtig flirtgedrag? Of geloofde ik als enige in ons sprookje? Op een dag toen hij naar zijn werk was, heb ik zijn computer naar een reparatiewinkel gebracht en gelogen dat het ding af en toe haperde.

Kon ik een extra back-up krijgen? Toen ik later alles las, samen met Kai's brieven hoe diep ongelukkig hij was, vond ik pikante foto’s van zijn zogenaamde collega Sharon. Én van ene Kim en Tessa. Ze waren heel recent. Ook schreef Kai hoe 'lekker' hij ze had gevonden en dat 'dat voor herhaling vatbaar was.'

Slaappil

Als een mokerslag kwam eindelijk het besef dat onze relatie verloren was. Kai en ik waren voor de vorm, misschien uit medelijden, nog bij elkaar. Het was over tussen ons. Het voelde of ik een slaappil had genomen, zo rustig werd ik ineens. Ik overzag alles. Toen ik verder nadacht, viel me pas op dat Kai helemaal niet leuk en aardig was.

Als hij iets voorstelde, waren dat altijd zijn wensen. We keken naar film A of film B. Als ik iets met minder actie opperde, vond hij dat 'zonde van zijn tijd'. In een restaurant besliste hij of we wel of geen dessert namen. Kleding van mij die hij niet mooi vond, gooide hij weg.

Lees nu op vrouw.nl: Waarom werk je als vrouw zonder kinderen niet gewoon fulltime?

Motel

'Die broek stond je gewoon niet', troostte hij dan. Die avond liet ik mijn vriendin aansturen op een nepafspraak tussen 'Naomi' en Kai. En ja hoor, tien minuten nadat mijn vriendin had uitgelogd, vertelde hij dat hij een jubileumetentje had van een grote klant. Dat had hij toch écht eerder verteld, zei hij toen ik jengelde of hij niet thuis kon blijven.

Voor mij was zijn reactie een soort afsluiting. Ik had geen hoop meer dat ik het mis had gehad. Kai vertrok fris gedoucht. Mijn vriendin stond al om de hoek en pikte me op toen Kai de straat uitreed. Samen reden we naar het motel waar 'Naomi' zogenaamd zou wachten. En ja hoor. Daar stond mijn verloofde, met een doos bonbons van het tankstation. Ik wist - eindelijk - genoeg.

Briefje

Vanuit de auto mailde mijn vriendin naar Kai dat 'Naomi' een uurtje later kwam. Snel reden we naar huis, waar ik zeven Albert Heijn-shoppers volpropte met spullen die ik niet wilde missen. De rest kwam later wel.

Op de keukentafel legde ik een briefje: Veel geluk met Naomi, Tessa, Kim, Sharon en alle anderen. Ik ben bij mijn vriendin ingetrokken en heb mijn familie gebeld. Die was bijna opgelucht, die had Kai altijd al 'een rare' gevonden. Bijna een maand heb ik gejankt. Na drie maanden vond ik eigen woonruimte.

Zelfvertrouwen

Kai kwam later nog met een tranentrekkend slap verhaal dat hij zichzelf altijd een nerd heeft gevoeld. Gebrek aan zelfvertrouwen. Dat een mooie vrouw als ik op hem viel, had hem in verwarring gebracht. Hij wilde weten wat zijn marktwaarde was. Maar hij hield echt alleen van mij. Konden we het niet samen proberen? Ik had mijn trouwjurk toch al hangen?

Ik ben weggelopen. Ik vertrouw mensen één keer, aan tweede kansen doe ik niet. Kai heeft zulke huichelachtige dingen gedaan. Hij heeft me afschuwelijk verraden, terwijl ik droomde over een toekomst en hem accepteerde met al zijn gebreken.

Eigen benen

Ik mis hem niet. Het was leuk om continu 'prinses' genoemd te worden en Kai heeft zeker veel voor me gedaan. Maar nu ik op eigen benen sta en niet meer afhankelijk ben, merk ik dat hij helemaal mijn type niet is: hij wil een meisje-meisje. Iemand die van hem afhankelijk blijft, zodat hij zich de grote man voelt.

Daar pas ik voor. Of ik ooit nog ga trouwen weet ik niet. Mijn jurk is verkocht en het woord 'bruiloft' heeft een wrange nasmaak. Wat ik wel weet, is dat ik sterker ben dan ik dacht. Het gaat goed met me. Ik ga er écht wat van maken!"