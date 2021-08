Deel 19: ’Diep zuchten, bijna de spuit zetten en dan toch net niet durven’

Afgelopen maand kon ik jullie vertellen dat er in mijn ivf-traject flink werd doorgepakt. Niets geen rust, maar direct in volle vaart vooruit. Ik had het nog niet verwacht, maar ik mocht direct door met mijn traject, wat ook wel weer fijn is. Nu had ik geen tijd om na te denken en me druk te maken. Hoppatee, we gaan ervoor.

Nu of nooit

Op de tweede dag van mijn menstruatie mocht ik voor een inwendige echo naar de kliniek komen. Even kijken hoe het staat met de follikels en dan direct mijn hormonen spuiten en andere medicatie ophalen bij de apotheek. Tijdens de echo was er een ’oho oho’-momentje. Ik lag daar met mijn benen in de beugels en dacht alleen maar: ’wat is er aan de hand?’

Uiteindelijk vertelde de arts mij dat er veel te veel follikels klaarlagen, wat zou gaan zorgen voor overstimulatie met het huidige prikschema dat eerder voor mij was gemaakt. Overstimulatie kan voor erg veel klachten zorgen en is ook gevaarlijk, dus dat wil je niet. On the spot is mijn prikschema aangepast en stond ik een klein uurtje later met een hele tas vol hormonen weer buiten.

Die avond had ik nog ’rust’, de dag erna zou ik moeten gaan spuiten. Eerst 1 spuit, daarna een aantal dagen 2 stuks, om vervolgens te eindigen met de klapper van het stel: de spuit die gaat zorgen dat mijn eiblaasjes aangeprikt kunnen gaan worden. Ik maakte me er druk over, was zenuwachtig en heb die nacht slecht geslapen. Maar we moesten het wel gaan doen. Het was nu of nooit, en terugkrabbelen was geen optie meer.

Prikken

Mijn eerste prikavond brak aan en gelukkig kon ik een vriendin bellen die het prikken al achter de rug had. Samen zetten wij de eerste spuit in elkaar, want daar snapte ik nog steeds niet veel van. Daarna moest het gaan gebeuren. Ik heb zeker 10 minuten staan ’huppelen’ in de woonkamer van nervositeit. Diep zuchten, bijna de spuit zetten en dan toch net niet durven. Gelukkig vond ik toch de kracht om de eerste (wat bleek totaal niet pijnlijke) injectie te zetten.

Na een aantal dagen moeilijk doen en dan uiteindelijk de prik zetten, volgt een aantal dagen waarbij er 2 prikken gezet moeten gaan worden. En prik twee is een lelijke pijnlijke met een dikkere naald en vloeistof waar je niet omheen kunt. Hier moet ik dus iets op verzinnen.

Uiteindelijk werkt het verdoven van de huid met een koelelement uit de vriezer perfect en heb ik iets anders leuks bedacht. Het steeds maar twijfelen en uitstellen bij het injecteren vond ik zo stom. Ik wilde een stok achter de deur hebben. Dus prikte ik de moeilijke injectie op muziek! Zodra de beat erin kwam, jaste ik zo de spuit in mijn buik. Hatsjikidee, dit lukt me wel de komende dagen.

Na uiteindelijk maar 6 dagen prikken, een tussentijdse echo en 1 dag rust, breekt de dag aan van mijn stimuleringsinjectie, die ervoor gaat zorgen dat mijn follikels aan te prikken zijn.

Tijd voor de punctie

Maar 10 dagen na mijn startecho is het tijd voor de punctie. Gelukkig waren de maatregelen wat COVID-19 betreft versoepeld en mocht mijn moeder mee. Met een paar paracetamol en een Oxazepam achter de kiezen word ik naar de kliniek gereden. Ik ben bizar kalm en rustig. Het zal het Oxazepammetje wel zijn.

Voor de punctie wordt er een infuus ingebracht, waardoorheen ik de morphine naar binnen ga krijgen. Als ik zou zeggen dat ik niets van de punctie heb gevoeld, dan lieg ik. Het doet ondanks alle medicatie pijn. Een niet te omschrijven pijn, maar het is een korte pijn, die daarna heel erg snel ook weer wegtrekt. In nog geen 15 minuten zit het erop.

Na 2 uur wachten krijg ik het goede nieuws dat er in mijn 11 aangeprikte follikels totaal 7 eitjes zijn gevonden. Hoeveel embryo’s er uit deze eitjes zijn ontstaan, hoe de terugplaatsing en de wachtweken zijn gegaan, dat vertel ik jullie over een maand! Stay tuned!

Isabelle schreef ook het boek BAM! Moeder worden doe je zo maar niet! over het traject van een BAM moeder.