Achter het nieuws Tips voor een passende kerstlook: vervang je hakken door glittergympen!

Door Kim Querfurth Kopieer naar clipboard

„Als er na het diner gedanst wordt kan dat op een paar lekker zittende zilveren glittergympen bijvoorbeeld.” Ⓒ Skechers

De feestdagen zullen ook dit jaar anders dan anders worden. Maar niet getreurd. In het ergste geval hangen we gewoon zelf de (kerst)slingers op. Ook qua outfit. Of het nou een gezellige lunch gaat worden buiten de deur, een riant diner thuis of een bankhang dag/avond; voor elke gelegenheid is er een passende kerstlook!