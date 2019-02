Woorden als ‘contact’, ‘gesprek’ of ‘conflict’ roepen, als vanzelf, een beeld op van twee verschillende individuen. Het gaat dan tussen de één en de ander, alsof dat de meest voor de hand liggende manier is van verbinding. Maar dat is een verkeerde voorstelling van zaken. Want de mens heeft nog het meest contact met zichzelf; en voert eindeloze gesprekken in de veilige ruimte van zijn eigen hoofd.