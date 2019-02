Ⓒ AVROTROS

VROUW-collega Daphne blogt wekelijks over het tweede seizoen De Luizenmoeder. "Best opmerkelijk dat de homoseksuele Walter, de vader van Rianne, als de dood is dat zijn dochter een genderissue heeft. Maar in de wereld van De Luizenmoeder kan alles, stereotypen en vooroordelen worden net zo gemakkelijk onderuit gehaald."