De echtgenote: Ons huis leek wel oorlogsgebied

Als Luke en haar man René Boerema na een verwoestende brand op straat komen te staan, bieden de buren een slaapplek aan. Drie maanden lang wonen ze met vier volwassenen, zes kinderen en twee honden in één huis. Het was het begin van een vriendschap voor het leven. In VROUW Glossy vertellen de vrouw, de man en de buurvrouw het verhaal. Vandaag: de vrouw: „Ons huis leek wel oorlogsgebied: alles was zwart, verbrand en verwoest.”