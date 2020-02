Daghoroscoop 11 februari

VANDAAG JARIG

U kunt dit jaar een paar bovenaardse ervaringen opdoen. Uw financiële antenne die sowieso al goed staat afgesteld kan u forse winst bezorgen. Uw gezondheid die toch al goed is, kan de komende maanden nog verbeteren dankzij wijzigingen in uw dieet. Liefde verloopt zoals u het wilt.

RAM

Financiën kunnen fluctueren en zelfs ontregeld raken. Neem nu geen belangrijk besluit waarmee geld gemoeid is. Emotioneel kunt u daardoor in wankel evenwicht verkeren. Jaloezie kan de kop opsteken bij het succes van anderen.

STIER

Een probleem dat vanaf het begin van dit jaar speelt kan escaleren. Een familielid ligt dwars en houdt afstand terwijl u zou willen vergeven en vergeten. U kunt zich hulpeloos voelen. Ook kunt u met kostbare reparaties worden geconfronteerd.

TWEELINGEN

Soms wordt het u allemaal te veel en vandaag kan zo’n dag zijn dat u het liefst in uw schulp kruipt. Analyseer waar het mis ging en hoe dat gecorrigeerd kan worden. Luister naar hetgeen anderen opperen als u meer wilt verdienen.

KREEFT

U zult zich vooral prettig voelen in uw eigen omgeving. Niet vanwege de spullen maar vanwege de gevoelens en herinneringen die u daar aantreft. Doe nu geen grote aankopen; blijf op financieel gebied aan de veilige kant.

LEEUW

Pas op voor arrogantie als een publiek optreden op uw agenda staat. Als u alleen van uzelf uitgaat zult u mensen tegen u innemen. Kijk niet met oogkleppen naar de toekomst. Stel u wat moediger op als u uit angst voor fouten verkrampt.

MAAGD

Concentreer u goed als u van plan bent resultaten te boeken. Toon u bereid hard te werken en eis dat ook van anderen. Besef dat dat vervelend kan overkomen; zoek iemand die net zo gemotiveerd is als u als men u laat stikken.

WEEGSCHAAL

U zult uw best moeten doen om met een ieder goede maatjes te blijven. Focus op financiële vraagstukken, die van uzelf of die van cliënten. Op de werkvloer kunt u in een situatie verzeild raken waaruit liefde kan opbloeien.

SCHORPIOEN

U kunt in de schijnwerpers terecht komen, dus is het zaak u te beheersen. Zorg dat u goed met collega’s kunt opschieten en dat zij u waarderen. Uw prestige zal toenemen en promotie is mogelijk. Eet en drink niet te veel.

BOOGSCHUTTER

Doordat u snel van begrip bent zal het u frustreren als iets leren meer tijd kost dan u gewend bent. De manier waarop u praat en schrijft is overtuigend maar pas op voor overdrijving. Met diplomatie bereikt u meer dan met drammen.

STEENBOK

Onthoud de informatie die u toevallig opvangt; U kunt er uw voordeel mee doen. Sta open voor nuttige adviezen op financieel gebied, ook al vindt u dat mensen zich met hun eigen zaken moeten bemoeien.

WATERMAN

U krijgt ruzie met uw partner als u tegemoet komt aan een extra beroep dat uw baas op u doet. Ook kan er spanning ontstaan door een rommelige sfeer en moet u iemand misschien de deur wijzen. Boek een minivakantie met uw geliefde.

VISSEN

U communiceert nu goed en dat zal van pas komen in uw werk. Houd er rekening mee dat anderen moeite kunnen hebben om u bij te houden. U zult op uzelf zijn aangewezen als een collega een belofte vergeet. Word niet rancuneus.