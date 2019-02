Evelien Hölsken

Ze is koud terug uit Irak. Voor het eerst in haar carrière als directeur van Free a Girl heeft Evelien Hölsken (48) een dag vrij genomen. "Ik heb zulke heftige verhalen gehoord. Wat in Irak gebeurt is mensonterend. Vroeger geloofde ik dat de mens in wezen goed was. Inmiddels weet ik beter. Er zijn mensen die in en in slecht zijn."