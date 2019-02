Sonja: Op onze reis willen we met de pannenkoek mensen met elkaar verbinden

Sonja: "Als we op vakantie zijn, eten we minimaal één keer in de week pannenkoeken. Het is makkelijk, lekker en je kunt er eindeloos mee variëren. Bovendien roept de geur iets op. Als ik op een camping pannenkoeken sta te bakken, komen er altijd wel mensen op af. En die mogen dan natuurlijk gezellig aanschuiven."

Druivenvelden

Toen het plan voor de reis was gemaakt - ergens op een Sloveense camping tussen de druivenvelden, mijmerend over de toekomst - was het voor het stel dan ook al snel duidelijk dat ze met hun rode camper al pannenkoekenbakkend door Europa wilden trekken.

"We realiseren ons goed dat het een enorme luxe is dat we zo lang vakantie kunnen houden. Daarom wilden we, in plaats van alleen maar van de ene naar de andere toeristentrekpleister te trekken, iets maatschappelijks doen. En dat is geworden: mensen verbinden door middel van ons favoriete gerecht."

Eenzame ouderen

Dat gaan ze doen door in de verschillende landen pannenkoeken te bakken voor mensen die het moeilijk hebben, zoals weeskinderen, vluchtelingen, lokale vrijwilligers... Via hun website en Facebook- en Instagrampagina's roepen ze mensen op om tips te geven voor plekken waar ze wel een beetje vrolijkheid kunnen gebruiken.

De eerste stop is Lissabon, waar het beslag zal worden geklopt voor eenzame ouderen. "Daarna ligt eigenlijk alles nog open. We willen in principe door Portugal, Spanje, Italië, Griekenland, Macedonië, Montenegro en Albanië trekken, al hebben we niets vastgelegd. Dat is wat we willen: even geen verplichtingen, helemaal 'uit het systeem' stappen.

School

Tim en ik hebben al eens eerder een half jaar gereisd, maar de kinderen zijn nooit langer dan drie weken van huis geweest. We willen ze dat ultieme gevoel van vrijheid laten ervaren."

Vooral dochter Anique van bijna 10 moest even aan dat idee wennen. Want wie zorgde er dan voor de huisdieren? Kon ze haar vriendinnetjes wel zo lang missen? En moest ze dan in Portugal en Spanje ook de hele dag naar school, of kon ze tussendoor een duik in het zwembad nemen?

Wereldschool

"Nu ze weet dat ze met haar vriendinnetjes kan Face-timen en een YouTube-kanaal krijgt waarop ze gaat vloggen, heeft ze er gelukkig heel veel zin in. En uiteraard gaan we zorgen dat ze niet gaat achterlopen met de lesstof, want daarover was ze ook bezorgd.

We hebben de twee uitgeschreven uit Nederland. Voor hen is dit dus officieel een emigratie. We gaan onderweg zelf les geven met een pakket van de Wereldschool, waardoor ze volgend jaar gewoon weer kunnen instromen in het nieuwe schooljaar.

Streekproducten

Daarnaast zal er nog genoeg tijd zijn om te spelen. We willen Anique en Yulan juist laten zien dat er ook buiten het klaslokaal heel veel te leren valt. Tim wil de pannenkoeken gaan maken met streekproducten, zoals mozzarella uit Spanje en goulash uit Slovenië.

De kinderen mogen daarbij helpen en ze ontdekken zo waar die ingrediënten vandaan komen en wat er allemaal groeit in een bepaalde streek." Ze hopen dat hun pannenkoeken zo in de smaak vallen, dat ze af en toe ook een wederdienst krijgen. Iemand die een keer een wasje voor ze wil draaien, of een overnachtingsplek aanbiedt.

Heitje

"Een soort heitje voor een karweitje. Maar ik ben vooral benieuwd naar de levensverhalen van de mensen die we zullen ontmoeten. Als we terugkomen, willen we die bundelen in een boek, samen met de recepten."

Maar dat is van later zorg. Voorlopig staat alles in het teken van Het Grote Genieten. Al beseft Sonja dat het vast niet altijd pais en vree zal zijn in de krappe camper. "Met z'n vieren in zo'n kleine, primitieve ruimte leven, zorgt vast af en toe voor de nodige irritaties.

Maar ook dat zie ik als een uitdaging. Je leert elkaar namelijk op een hele andere manier kennen, wat onze gezinsband hopelijk alleen maar versterkt. Uiteindelijk wordt het vast een onvergetelijke levenservaring voor ons allemaal."

