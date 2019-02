Laatste taboe: zangeres maakt orale seks bespreekbaar

Ⓒ CAMERA PRESS LTD

Zangeres Merol, bekend van het nummer Lekker met de meiden, haalde het nieuws met haar nieuwe seksueel expliciete lied Hou je bek en bef me. Binnen no time had de clip 3,5 miljoen streams. In een interview met het christelijke dagblad Trouw liet ze weten dat ze zich een beetje voor haar eigen liedjes schaamt: ‘Het moet schuren.’ Haar vader was wat ontdaan geweest van de titel, maar plaatste het nummer al snel op zijn Facebookpagina. Way to go, papa van Merol!