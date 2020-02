Vrouwen zouden een betere intuïtie hebben dan mannen. Een fabeltje, maar wel kan worden gezegd dat een vrouw haar intuïtief vermogen vaker gebruikt. Haar radar staat altijd aan, zelfs als ze slaapt. Zo kan de vrouw meteen uit bed wanneer zij voelt dat er iets niet in de haak is. Mannen snurken lekker door en weten pas dat er wat loos is als de vrouw hem wakker port.