’Door mijn sintgedicht strandde hun relatie’

Pakjesavond hoort een gezellige happening te zijn, maar voor mij was het vorig jaar dé dag waarop mijn vriendinnengroep uit elkaar viel. We vierden altijd Sinterklaas met elkaar. Net als veel mensen trekken wij lootjes, maar de gedichten gaan bij ons iets anders dan: ’Sint zat te denken, wat hij jou toch moet schenken.’ Nee, wij rijmen nogal persoonlijk, waarbij het vooral de bedoeling is om de ander even flink voor schut te zetten. En detail: we vertellen niet wie welk gedicht heeft geschreven. Tot vorig jaar waren dat altijd hilarische en superleuke avonden.

Heilige maagd

Tot afgelopen jaar dus. Ik had Laura* getrokken. Wij zijn al eeuwen vriendinnen, maar zij is nogal een losbol, dus ik kon niet wachten om haar, middels mijn sintgedicht, eens flink op haar nummer te zetten. Ik had inspiratie genoeg, want Laura had sinds kort een vriend: Daniël*. Ze was superverliefd en had hem daarom alleen nog maar een heel mooie, maar onrealistische versie van zichzelf laten zien.

De man had namelijk nogal wat eisen waaraan zijn geliefde moest voldoen. Zo mocht ze niet met te veel mannen het bed hebben gedeeld of een fervent stapper zijn. En hij wond er geen doekjes om dat hij op de eerste plaats moest komen. Je kunt je voorstellen dat wij niet bepaald fan van hem waren. Laura is namelijk een wilde en uitbundige vrouw. Ze was al met meerdere mannen tussen de lakens beland en deed niets liever dan dansen en uitgaan tot in de vroege uurtjes. Maar tot onze verbazing gedroeg ze zich bij Daniël alsof ze een heilige maagd was.

Gedicht

Ik wist dus meteen waarover mijn gedicht moest gaan. Ik heb haar wilde nachten uitgebreid aan bod laten komen. Die keer dat ze met een BN’er mee naar huis ging, die wel heel foute man met wie ze een half jaar had gedatet, die keer dat ze dronken ging paaldansen in een club... Zelfs tijdens haar relatie met Daniël flirtte ze er op onze girls-only avondjes lekker op los. Weliswaar onschuldig, maar dit was iets wat Daniël absoluut niet mocht weten.

Laura moest op de sintavond zelf nog hard lachen om het gedicht, maar vroeg ons wel niks tegen Daniël te zeggen, als hij haar later die avond zou komen ophalen. Naarmate de avond vorderde, werd de ene na de andere fles wijn soldaat gemaakt en we werden steeds meliger. Laura dronk niet mee, want Daniël had een enorme hekel aan dronken vrouwen.

Toen hij arriveerde, bleven wij melige grappen maken over de gedichten en de gebeurtenissen van het afgelopen jaar, terwijl Laura steeds stiller werd. „Hoe was jouw gedicht eigenlijk?” vroeg Daniël. Laura begon te stotteren en zei dat er niks belangrijks in stond. Maar Daniël wilde het per se lezen. Zoals verwacht, viel het totaal verkeerd. Na een verhit gesprek tussen de twee op het balkon, kwam Laura in tranen binnen. „Nu wil hij me niet meer. En dat komt door jullie!” tierde ze. Zwaaiend met het gedicht, vroeg ze: „Wíe heeft dit geschreven?!” Iedereen hield angstvallig z’n mond. Laura en Daniël vertrokken en het feestje was meteen over.

Sinterklaas

Over het voorval is nooit meer een woord gerept. Maar tussen Laura en ons is het nooit meer hetzelfde geworden. Ik voel me schuldig dat door mijn gedicht haar relatie is gestrand, maar ik voel me vooral verdrietig over de impact die het heeft gehad op onze vriendschap. Ons sinterklaasfeest is helaas verpest; er zullen geen lootjes meer getrokken worden. En dat voelt als mijn schuld. Sinterklaas rijdt dit jaar mijn huis dan ook stilletjes voorbij…

*de namen in dit stuk zijn gefingeerd.

De VROUW-rubriek Opgebiecht is gebaseerd op waargebeurde verhalen.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.