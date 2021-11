Marion (48): ‘Door corona kreeg ik haaruitval'

Sterren

Anouk gaat voorlopig nog niet trouwen: ’buffer’ is op

Het zal nog wel even duren voordat zangeres Anouk daadwerkelijk gaat trouwen. De 46-jarige zangeres vroeg haar vriend al in 2020 ten huwelijk, maar zei in gesprek met RTL Boulevard dat de bruiloft nog wel even uitgesteld zal worden.