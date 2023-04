Premium Het beste van De Telegraaf

In het nieuws Jantine twijfelt over haar kinderwens: ’Hoeveel eisprongen heb ik nog?’

Door Marion van Es

’Als ik kijk naar de vaders en moeders om mij heen, zie ik ook hoe groot het offer is.’ Ⓒ Keke Keukelaar

Als klein meisje schreef ze in vriendenboekjes al ‘moeder’, als antwoord op de vraag wat ze later wilde worden. Maar rond haar dertigste, na twee buitenbaarmoederlijke zwangerschappen, ging journaliste Jantine Jongebloed (35) opeens twijfelen. Is een kind eigenlijk wel écht een verrijking?